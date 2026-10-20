CNEL anuncia mantenimiento eléctrico en sectores de Los Ríos y Manabí para el 22 de octubre

CNEL realizará trabajos de mantenimiento de contingencia en subestaciones y redes eléctricas de Los Ríos y Manabí este jueves 22 de octubre. Las intervenciones están previstas entre las 03:00 y las 06:00.





La empresa informó que corregirá puntos calientes, reemplazará componentes deteriorados y atenderá novedades técnicas en la infraestructura eléctrica.





En Los Ríos, las labores incluyen la corrección de anomalías térmicas en la subestación La Ercilia y la readecuación del sistema de protección de un transformador de potencia de 69 kilovoltios.





El cronograma comprende sectores de Ventanas, entre ellos San Gerardo, Tarira, El Guineo, Calabí, Guineo de Adentro, Umbe, El Guabito y el tramo de la E25 desde La Ercilia hasta el cruce de Mocache. También incluye Zapotal Nuevo, Zapotal Viejo, Chacarita, Santa Rosa del Laurel, Barranco Colorado y otros recintos cercanos.





La programación abarca además todo el cantón Quinsaloma, incluidas La Ercilia, Loma de Coco, El Paraíso, Estero de Piedra, San Miguel de Los Ríos, Balsería, La Fortuna y Las Palmas.





En Manabí, los trabajos se concentrarán en Portoviejo para corregir puntos calientes. Los sectores incluidos son las parroquias Colón, Simón Bolívar y Francisco Pacheco; El Guabito, Los Ángeles, barrio Fátima, los Florones, la vía a Pachinche y las ciudadelas Nuevo Portoviejo, Los Helechos y Rafael Correa. La intervención también comprende Los Geranios, Cuatro Esquinas, Estancia Vieja, Pachinche, Mapasingue y zonas aledañas.





El pasado 17 de octubre, el Ministerio de Ambiente y Energía ejecutó 54 intervenciones de mantenimiento en los sistemas de transmisión y distribución de 15 provincias. Los trabajos se programaron entre las 03:00 y las 06:00 e incluyeron revisión de subestaciones, reemplazo de equipos y poda de vegetación cercana a las redes eléctricas.