CNE registra un avance del 45 % en la impresión de papeletas para las elecciones seccionales

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, informó que la impresión de papeletas para las elecciones seccionales registra un avance del 45 %. El trabajo está a cargo del Instituto Geográfico Militar (IGM), que precisó que se han impreso 38.520.283 papeletas.





El material corresponde a las dignidades de 16 provincias donde concluyó la calificación de candidaturas y las postulaciones están en firme: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Galápagos, Imbabura, Loja, Los Ríos, Napo, Orellana, Santa Elena, Zamora Chinchipe, Sucumbíos y Morona Santiago.





Las ocho provincias restantes mantienen el proceso de calificación: El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Tungurahua. Todas superan el 90 % de avance y siete alcanzan el 99 %.





El IGM también detalló que la impresión global de papeletas para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) llega al 84 %. Las correspondientes a candidatos hombres están impresas en su totalidad.





El avance permitió iniciar el envío de material electoral al exterior. La institución indicó que el 12 de octubre se realizó un despacho a Rusia.



