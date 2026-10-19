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CNE registra un avance del 45 % en la impresión de papeletas para las elecciones seccionales

El Instituto Geográfico Militar, responsable de imprimir el material electoral, detalló que las papeletas para el CPCCS alcanzan un avance del 84 %.

Redacción de Ecuadorinmediato
Imagen referencial elecciones

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, informó que la impresión de papeletas para las elecciones seccionales registra un avance del 45 %. El trabajo está a cargo del Instituto Geográfico Militar (IGM), que precisó que se han impreso 38.520.283 papeletas.


El material corresponde a las dignidades de 16 provincias donde concluyó la calificación de candidaturas y las postulaciones están en firme: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Galápagos, Imbabura, Loja, Los Ríos, Napo, Orellana, Santa Elena, Zamora Chinchipe, Sucumbíos y Morona Santiago.


Las ocho provincias restantes mantienen el proceso de calificación: El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Tungurahua. Todas superan el 90 % de avance y siete alcanzan el 99 %.


El IGM también detalló que la impresión global de papeletas para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) llega al 84 %. Las correspondientes a candidatos hombres están impresas en su totalidad.


El avance permitió iniciar el envío de material electoral al exterior. La institución indicó que el 12 de octubre se realizó un despacho a Rusia.


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