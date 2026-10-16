CNE investiga 11 presuntas infracciones electorales en distintas provincias

El Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene en investigación aproximadamente 11 presuntas infracciones electorales en diferentes provincias del país. Marco Antonio Peña, coordinador nacional técnico de Participación Política, informó que las delegaciones recopilan evidencias y solicitan información sobre cada caso.





El funcionario aclaró que, dentro del actual proceso electoral, el organismo todavía no ha presentado denuncias por campaña anticipada. Estas podrán remitirse al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) si las investigaciones reúnen elementos suficientes.





Peña no precisó las provincias, los cantones ni las candidaturas involucradas. Explicó que los casos son diversos y que parte de la información se mantiene en reserva mientras avanzan las indagaciones.





Las sanciones dependerán de la infracción que se compruebe. El coordinador mencionó multas y posibles afectaciones a los derechos de participación política, cuya aplicación corresponde resolver al TCE.





El CNE también ha identificado cerca de 4.000 artículos promocionales mediante sus mecanismos de control. Peña distinguió ese registro de las 11 presuntas infracciones investigadas: la detección de esos materiales no constituye, por sí sola, una infracción.





Después de las elecciones, el organismo cruzará esos registros con los expedientes de campaña que deben entregar las organizaciones políticas. Los artículos que no hayan sido declarados podrán incorporarse al cálculo del gasto electoral. Si se supera el límite permitido de recursos privados, se configuraría una infracción que deberá denunciarse.



