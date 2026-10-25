CNE aprueba el Fondo de Promoción Electoral y envía material para la votación en el exterior
La campaña se desarrollará del 12 al 26 de noviembre. El organismo suma 679 paquetes enviados para la elección del CPCCS fuera del país.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el 23 de octubre la determinación del Fondo de Promoción Electoral para las candidaturas a prefecturas y viceprefecturas, alcaldías, concejalías urbanas y rurales, y juntas parroquiales rurales, dentro de las Elecciones Seccionales 2027.
El fondo corresponde al financiamiento estatal destinado exclusivamente a contratar publicidad electoral en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales.
La campaña electoral se desarrollará del 12 al 26 de noviembre de 2026. El CNE indicó que la promoción electoral busca propiciar el debate y la difusión de las propuestas de las candidaturas.
El organismo también informó que el 23 de octubre envió 678 paquetes electorales al exterior, con presencia de su presidente, José Cabrera Zurita, y resguardo de personal de las Fuerzas Armadas, para los comicios del domingo 29 de noviembre.
A ese envío se suma un kit despachado el 12 de octubre a la zona electoral de Moscú, con lo que el total asciende a 679 paquetes distribuidos entre las tres circunscripciones especiales del exterior: 394 para Europa, Oceanía y Asia; 235 para Canadá y Estados Unidos; y 50 para Latinoamérica, el Caribe y África.
Los paquetes contienen material para la elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en las 93 zonas del exterior, como actas de instalación y escrutinio, papeletas y padrones.