CNE aprueba el Fondo de Promoción Electoral y envía material para la votación en el exterior

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el 23 de octubre la determinación del Fondo de Promoción Electoral para las candidaturas a prefecturas y viceprefecturas, alcaldías, concejalías urbanas y rurales, y juntas parroquiales rurales, dentro de las Elecciones Seccionales 2027.













El fondo corresponde al financiamiento estatal destinado exclusivamente a contratar publicidad electoral en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales.









La campaña electoral se desarrollará del 12 al 26 de noviembre de 2026. El CNE indicó que la promoción electoral busca propiciar el debate y la difusión de las propuestas de las candidaturas.









El organismo también informó que el 23 de octubre envió 678 paquetes electorales al exterior, con presencia de su presidente, José Cabrera Zurita, y resguardo de personal de las Fuerzas Armadas, para los comicios del domingo 29 de noviembre.









A ese envío se suma un kit despachado el 12 de octubre a la zona electoral de Moscú, con lo que el total asciende a 679 paquetes distribuidos entre las tres circunscripciones especiales del exterior: 394 para Europa, Oceanía y Asia; 235 para Canadá y Estados Unidos; y 50 para Latinoamérica, el Caribe y África.









Los paquetes contienen material para la elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en las 93 zonas del exterior, como actas de instalación y escrutinio, papeletas y padrones.



