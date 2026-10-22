Camddepe alerta de racionamientos de diésel en Quito y Guayas

El presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe), Ivo Rosero, alertó que las comercializadoras registran racionamientos de aproximadamente el 20 % en el terminal El Beaterio, en Quito, y de hasta el 30 % en Pascuales, en Guayas. Afirmó que estas restricciones han dejado sin combustible a estaciones de servicio en distintas zonas del país.





“Desabastecimiento no existe, pero sí existe un racionamiento que ha ido incrementándose al punto que los transportistas no pueden cargar”, aclaró en una entrevista con NotiMundo Estelar. Rosero aseguró que ha recibido llamadas de dirigentes del transporte pesado cuyos conductores deben buscar gasolineras y reciben ventas limitadas de diésel, especialmente en Guayas.





El dirigente atribuyó la reducción de los cupos para el segmento automotriz al aumento de la demanda de combustible para las termoeléctricas y la autogeneración industrial. También mencionó dificultades de oleaje que, en semanas anteriores, obligaron a trasladar combustible desde buques grandes hacia embarcaciones más pequeñas para llegar a puerto. Planteó incrementar las importaciones para equilibrar la oferta y la demanda.





Rosero sostuvo que los problemas de distribución se suman a la falta de liquidez de las estaciones de servicio. Explicó que el margen del diésel es de 12 centavos por galón, de los cuales aproximadamente dos corresponden a la comercializadora. Aseguró que los traslados a terminales más lejanos pueden consumir los 10 centavos restantes, antes de cubrir salarios, servicios y otros gastos.





Entre los ejemplos mencionó que distribuidores de Ambato han sido derivados a Quito; los de Santo Domingo, a Esmeraldas; y los de La Troncal, a Pascuales. Cuestionó que las estaciones deban asumir esos costos adicionales de transporte.





El presidente de la Camddepe afirmó que esta situación ha reducido la capacidad de vender a crédito al transporte pesado y a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Añadió que algunas estaciones han dejado de participar en licitaciones de gobiernos locales por las condiciones de pago y retrasos que, en ciertos casos, llegan a seis meses.





El gremio propone un ajuste gradual del margen hasta alcanzar aproximadamente 22 centavos por galón tanto para el diésel como para las gasolinas de 85 octanos. Rosero afirmó que han enviado reiteradas solicitudes de reunión al ministro Juan Carlos Bermeo sin conseguir una respuesta y recordó que aplazaron un plantón tras el anuncio de que se revisaría el margen de comercialización.