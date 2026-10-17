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Cámara de Industrias de Guayaquil afirma que el sector no es responsable de la crisis energética

El gremio pidió verificar técnicamente la información que se difunde sobre las empresas y considerar las condiciones de operación de cada industria.

Redacción de Ecuadorinmediato
Sector industrial de mediano voltaje

La Cámara de Industrias de Guayaquil afirmó este 16 de octubre que el sector industrial no es responsable de la crisis energética del país. En un comunicado, sostuvo que las empresas han colaborado con las medidas adoptadas y asumido costos operativos y económicos para mantener la producción y el empleo.


El gremio solicitó fortalecer la coordinación y la verificación técnica entre autoridades y compañías para que la información difundida sea precisa y oportuna. También pidió considerar las particularidades de cada industria y resguardar su confianza y prestigio empresarial.


“La industria no genera la crisis, contribuye a enfrentarla”, expresó la organización en el encabezado del documento.


La Cámara mantuvo su disposición al diálogo con las autoridades y planteó que la estabilidad del sistema eléctrico y la protección de la actividad productiva deben abordarse de manera conjunta.


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