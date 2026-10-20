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Blasco Luna exige la comparecencia del ministro de Ambiente y Energía por la situación eléctrica del país

El asambleísta cuestionó que su solicitud quedara fuera de los tres cambios del orden del día que pueden tratarse por sesión y anunció que insistirá la próxima semana.

Redacción de Ecuadorinmediato
Blasco Luna

El asambleísta Blasco Luna exigió que el ministro de Ambiente y Energía comparezca ante la Asamblea Nacional para explicar el déficit de generación, las desconexiones y los costos de la electricidad que Ecuador compraría a Colombia.


Luna afirmó que su pedido de cambio del orden del día fue ubicado en cuarto lugar y no se trató. El artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que en cada sesión pueden abordarse hasta tres solicitudes de este tipo, conforme a su orden de presentación ante la Secretaría General.


El legislador acusó a la mayoría de obstaculizar la fiscalización y anunció que volverá a presentar el pedido la próxima semana. “La idea es que comparezca el ministro y venga y le dé la cara a los ecuatorianos”, afirmó.


Luna sostuvo, citando datos de CELEC EP de este 20 de octubre, que Mazar no operó sus turbinas entre la 01:00 y las 07:00. Añadió que, al momento de sus declaraciones, funcionaba una de sus dos unidades, mientras Molino operaba con tres de diez y Sopladora con una.


El asambleísta también pidió explicaciones sobre los proyectos de Progen y ATM, presentados como soluciones para enfrentar el déficit energético. Cuestionó su aporte y solicitó información sobre la producción de las barcazas de Karpowership.


Luna criticó los resultados de la ley denominada “No Más Apagones” y afirmó que no se han concretado las medidas previstas para impulsar la generación pública, privada y mixta.


Sobre el anuncio de reanudación de la venta de electricidad desde Colombia, reclamó precisiones sobre la cantidad disponible y su precio. Sostuvo que Ecuador enfrenta un déficit aproximado de 1.300 megavatios y que las importaciones no serían suficientes para cubrirlo.


“Que van a vender, sí, muchas gracias que nos vendan. ¿Pero qué cantidad?”, cuestionó. También mencionó un posible costo de hasta 64 centavos por kilovatio-hora y lo contrastó con ofertas de generación a gas que, aseguró, se presentaron en 2024 por 12 centavos.


El legislador denunció supuestos intereses de grupos con información privilegiada en las contrataciones energéticas y exigió que la Asamblea investigue. Sobre una eventual comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales, aclaró que todavía no puede asegurar que se concrete.


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