Asamblea se allana al veto parcial de Noboa a las reformas al Código Tributario

La Asamblea Nacional se allanó este lunes 19 de octubre a la objeción parcial del presidente Daniel Noboa a las reformas al Código Tributario. La decisión obtuvo 85 votos a favor, 63 en contra y una abstención. El proyecto será enviado al Registro Oficial para su publicación.









El cambio establece una multa equivalente al 0,5 % del valor de los activos en el exterior no declarados. El texto inicialmente aprobado contemplaba sanciones de entre 1.000 y 2.075 salarios básicos unificados para quienes incumplieran la obligación de presentar su declaración patrimonial.





La alternativa presidencial conserva un techo de 2.075 salarios básicos, equivalente a USD 1.000.150 en 2026. También mantiene la reducción de la multa a la mitad cuando el contribuyente presente la declaración fuera de plazo, pero antes de que la Administración Tributaria notifique la infracción.





El Ejecutivo argumentó que las multas fijas podían resultar excesivas y no guardar proporción con el incumplimiento. La Comisión de Régimen Económico recomendó aceptar la objeción al considerar que el texto alternativo delimita la sanción y la vincula con el valor de los bienes omitidos.





Las asambleístas de Revolución Ciudadana Verónica Iñiguez, Liliana Durán y Patricia Núñez cuestionaron la decisión. Iñiguez sostuvo que el cambio reduce las sanciones para quienes ocultan patrimonio en el exterior y lo calificó como un blindaje para las grandes fortunas.





Durán criticó que la mayoría oficialista respaldara la modificación de un texto aprobado dos semanas antes y confirmó que su bancada votó en contra. Núñez afirmó que la decisión permite a los grandes evasores pagar menos y cuestionó a quién beneficia la reforma.