Asamblea se allana al veto parcial de Noboa a las reformas al Código Tributario
Asambleístas de Revolución Ciudadana cuestionaron el cambio en las sanciones por activos no declarados en el exterior.
La Asamblea Nacional se allanó este lunes 19 de octubre a la objeción parcial del presidente Daniel Noboa a las reformas al Código Tributario. La decisión obtuvo 85 votos a favor, 63 en contra y una abstención. El proyecto será enviado al Registro Oficial para su publicación.
El cambio establece una multa equivalente al 0,5 % del valor de los activos en el exterior no declarados. El texto inicialmente aprobado contemplaba sanciones de entre 1.000 y 2.075 salarios básicos unificados para quienes incumplieran la obligación de presentar su declaración patrimonial.
La alternativa presidencial conserva un techo de 2.075 salarios básicos, equivalente a USD 1.000.150 en 2026. También mantiene la reducción de la multa a la mitad cuando el contribuyente presente la declaración fuera de plazo, pero antes de que la Administración Tributaria notifique la infracción.
El Ejecutivo argumentó que las multas fijas podían resultar excesivas y no guardar proporción con el incumplimiento. La Comisión de Régimen Económico recomendó aceptar la objeción al considerar que el texto alternativo delimita la sanción y la vincula con el valor de los bienes omitidos.
Las asambleístas de Revolución Ciudadana Verónica Iñiguez, Liliana Durán y Patricia Núñez cuestionaron la decisión. Iñiguez sostuvo que el cambio reduce las sanciones para quienes ocultan patrimonio en el exterior y lo calificó como un blindaje para las grandes fortunas.
Durán criticó que la mayoría oficialista respaldara la modificación de un texto aprobado dos semanas antes y confirmó que su bancada votó en contra. Núñez afirmó que la decisión permite a los grandes evasores pagar menos y cuestionó a quién beneficia la reforma.