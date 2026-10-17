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Armada rescata a seis tripulantes de barco pesquero y busca a otros 14 en Santa Elena

La embarcación Doménica L habría zozobrado por condiciones oceanográficas adversas. Su última posición se registró a 34 millas náuticas al suroeste de la Puntilla.

Redacción de Ecuadorinmediato
armada

La Armada del Ecuador informó que seis de los 20 tripulantes del barco pesquero Doménica L fueron rescatados este viernes 16 de octubre. Las operaciones continúan para localizar a las otras 14 personas que iban a bordo.


El Centro de Monitoreo del Comando de Guardacostas detectó la pérdida de señal satelital de la embarcación, cuya última ubicación registrada fue a 34 millas náuticas al suroeste de la Puntilla de Santa Elena. La institución dispuso el despliegue de una lancha guardacostas para iniciar la búsqueda y el rescate.


La Armada indicó que el barco presuntamente habría zozobrado debido a condiciones oceanográficas adversas en el sector.


El Comité de Crisis de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos y el Plan de Búsqueda y Rescate permanecen activos, con medios navales y de exploración aeromarítima para localizar a los tripulantes restantes.


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