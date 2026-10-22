Armada incauta 61 bultos con posibles sustancias ilícitas en Esmeraldas

La Armada del Ecuador incautó una embarcación que transportaba 61 bultos con posibles sustancias sujetas a fiscalización durante un operativo marítimo en Rioverde, Esmeraldas, la noche del miércoles 21 de octubre. La institución estimó un peso de 1.220 kilogramos, pendiente de cuantificación oficial.





La operación comenzó aproximadamente a las 19h20, cuando una patrullera oceánica de Guardacostas detectó la embarcación. Al advertir la presencia militar, sus ocupantes se dirigieron hacia la costa, vararon la lancha y escaparon.





El personal naval desplegó una embarcación menor para apoyar la inspección. Cerca de las 23h00 logró desvarar y asegurar la unidad, que posteriormente quedó bajo custodia en el puerto de Esmeraldas para los procedimientos legales correspondientes.





Además del cargamento, los militares incautaron la embarcación de fibra y dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno.





El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, identificó el cargamento como cocaína y estimó su valor en USD 52 millones. No obstante, en las declaraciones proporcionadas por la Armada, la institución precisó que la identificación de la sustancia y su peso definitivo se establecerán mediante los procedimientos técnicos y legales.



