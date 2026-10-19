Aquiles Alvarez niega promover una huelga de hambre en El Encuentro y exige una rectificación

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, negó haber ideado, promovido o participado en una iniciativa de huelga de hambre en la cárcel del Encuentro. Su abogado, Julio César Cueva, difundió su respuesta después de que el ministro del Interior, John Reimberg, afirmara que existen intentos de impulsar huelgas y desmanes en ese centro.









Cueva explicó que pudo consultar al alcalde durante una breve conexión por Zoom para una audiencia que finalmente no se realizó. Según la defensa, Alvarez aseguró que lleva 14 días en el policlínico de la prisión, sin contacto con otras personas privadas de libertad.









El abogado indicó que su defendido recién conoció que una persona de su pabellón escribió una carta que incita a una huelga de hambre. Añadió que, de acuerdo con Alvarez, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) conoce la identidad de esa persona y tiene el documento.









La defensa solicitó preservar la carta y permitir una pericia grafotécnica que compare su escritura con la del alcalde. Cueva exigió que cualquier acusación sea respaldada con pruebas y pidió una rectificación y una disculpa pública.









Alvarez también denunció, a través de su abogado, haber recibido represalias por hechos con los que niega tener vinculación. “Me han quitado hasta mi Biblia, nuevamente”, afirmó.









Reimberg publicó el 18 de octubre que algunas personas intentan convertir la cárcel en un escenario político. “Hay quienes pasaron de creerse alcaldes a querer ser presidente de los presos de El Encuentro”, escribió, sin identificar expresamente a los supuestos promotores.









Cueva cuestionó esas declaraciones y sostuvo que la palabra de un ministro no sustituye la evidencia. El abogado también denunció las condiciones de alimentación de los internos y afirmó que la custodia estatal no puede utilizarse para tomar represalias.



