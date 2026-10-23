Aduana podrá entregar gratuitamente o destruir mercancías que no sean reclamadas por sus propietarios

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) informó que las mercancías bajo su custodia que no sean reclamadas podrán adjudicarse gratuitamente o destruirse, según su naturaleza, una vez cumplidos los procedimientos y plazos legales.





La entidad explicó, en un comunicado del 23 de octubre de 2026, que las reformas al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Copci) le permiten recuperar espacios ocupados por mercancías, algunas almacenadas desde hace más de 15 años.





Los bienes que cumplan las condiciones legales para su disposición se publican en la Gaceta Tributaria durante tres días consecutivos. Luego se contempla un plazo de 15 días para que sus propietarios puedan ejercer el derecho a reclamarlos, cuando corresponda.





Una vez cumplidas esas etapas, las mercancías no reclamadas podrán adjudicarse gratuitamente o destruirse conforme a las disposiciones aplicables.

El Senae indicó que los bienes en condiciones adecuadas pueden beneficiar a instituciones públicas y personas en situación de vulnerabilidad mediante procesos de adjudicación gratuita.





El director general de la institución, Luis Váscones Boloña, afirmó que la reforma permite recuperar espacios de almacenamiento y aprovechar las mercancías que pueden destinarse a fines sociales.