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Abogado muere tras operativo en Portoviejo; su familia denuncia disparos de policías

La Policía abrió una investigación por la muerte de Juan Pablo Mendoza Saltos, ocurrida después de «El Avenidazo».

Redacción de Ecuadorinmediato
El abogado Juan Pablo Mendoza

El abogado Juan Pablo Mendoza Saltos murió la madrugada del 17 de octubre tras un incidente en la avenida Manabí, en Portoviejo. Su familia denunció que agentes policiales le dispararon durante un operativo de control, después de la fiesta conocida como «El Avenidazo».


Uno de sus hermanos relató que Mendoza caminaba hacia su vehículo aproximadamente a las 02:15 cuando policías lo arrinconaron contra una pared y le dispararon tres veces en la cabeza con un arma traumática. El familiar aseguró que existe un video que respalda su denuncia.


Personas que estaban en el lugar lo trasladaron en un vehículo particular al hospital Verdi Cevallos, donde se confirmó su muerte. Sus allegados anunciaron que acudirán a las instancias legales.


La Policía de la Zona 4 informó que personal de la Dinased, en coordinación con la Fiscalía, recaba y analiza elementos para esclarecer las circunstancias y determinar posibles responsabilidades. La participación de los agentes denunciada por la familia permanece bajo investigación. 


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