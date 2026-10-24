982 aspirantes a jueces temporales rendirán la evaluación este sábado en la ESPE

El Consejo de la Judicatura realizará este sábado 24 de octubre de 2026 la evaluación de competencias técnicas y profesionales para los 982 postulantes habilitados en el proceso de selección y designación de jueces temporales.









La jornada presencial se desarrollará en el campus Sangolquí de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, donde se habilitarán 24 laboratorios tecnológicos.









La prueba está dirigida a quienes cumplieron los requisitos obligatorios y alcanzaron el puntaje mínimo en la fase de verificación y calificación. Constará de 100 preguntas de opción múltiple, que deberán resolverse en un máximo de 60 minutos.









Cada aspirante conocerá su calificación inmediatamente en el sistema y recibirá una constancia impresa con sus resultados. Quienes soliciten una recalificación deberán presentar un pedido motivado dentro del plazo de un día posterior a la notificación formal.





La Judicatura explicó que esta fase cuenta con el soporte logístico de la ESPE y responde a la necesidad extraordinaria y emergente del servicio de justicia a escala nacional, declarada mediante la Resolución 129-2026.



