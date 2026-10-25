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161 postulantes a la renovación parcial del CNE rendirán el examen escrito el 16 de noviembre

La evaluación tendrá una valoración máxima de 30 puntos y está prevista para las 11:00 en Quito.

Redacción de Ecuadorinmediato
CNE

La Comisión Ciudadana de Selección para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la convocatoria a los 161 postulantes admitidos al concurso para rendir el examen escrito el lunes 16 de noviembre de 2026.



La prueba evaluará sus conocimientos sobre las facultades y la misión institucional del CNE. Su valoración máxima será de 30 puntos, conforme al artículo 37 de la Codificación del Reglamento que rige el proceso.



Un equipo de siete especialistas seleccionados mediante sorteo público elaborará las preguntas. Los catedráticos pertenecen a las áreas de Derecho Electoral, Ciencias Políticas, manejo de datos informáticos y estadísticos, Derechos Humanos y Derecho Administrativo.



Además, se conformó un equipo externo de seguridad informática, especializado en seguridad y auditoría, que aplicará un protocolo para proteger la integridad y confidencialidad de la información.



El examen está previsto en el antiguo edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ubicado en Santa Prisca 425, entre Vargas y Pasaje Ibarra, edificio Centenario, en Quito. El proceso será transmitido en vivo por las plataformas digitales institucionales.


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