ACLARACIÓN A FALSA NOTICIA: Suspensión de Ecuadorinmediato no tiene ninguna relación con Fiscal Diana Salazar

Desmentido ante versión inexacta que circula en redes En nombre del Sistema Informativo ECUADORINMEDIATO.com, y ante una serie de insistentes llamados y mensajes pedidos por nuestros amigos, sobre una versión que cirula en redes sociales que atribuye la decisipon de suspender temporalmente nuestro sitio web y todos los servicios de comunicación al público, señalamos en forma categórica, y en honor a la verdad, que en la misma no tiene nada que ver ni es de responsabilidad de la Fiscal General del Estado, doctora Diana Salazar, a la que se le quiere atribuir una presunta clausura de su parte, en ataque a una posición politica que se nos quiere endilgar.

Lamentamos tal "meme" que contiene una falsa información, y pedimos que se respete nuestra decisión de suspensión en protesta ante las agresiones del gobierno de Ecuador en contra de nuestra línea editorial, pero, y lo ratificamos no se debe ni nada tiene que ver la FGE en el tema.

Gracias a quienes se mantienen informados de nuestro proceso de suspensión y transición a nuevo Ecuadorinmediato.com

Y vuelvo a pedir de manera muy comedida un punto final muy especial. No queremos que, a pretexto de defendernos se desencadene una ola de insultos en redes sociales. No. Por favor, no nos insultemos entre todos, no aumentemos el odio político, ya que con ofensas no se logra solucionar nada sino mas bien con buenas razones.





¡ESTO ES Y SIEMPRE SERÁ ECUADORINMEDIATO 15 Años!

Dr. Francisco Herrera Aráuz Director General