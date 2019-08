ECUADORINMEDIATO A LA COMUNIDAD NACIONAL

Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz Director General ¿POR QUÉ NOS FUIMOS? Hace pocas horas terminó la migración de nuestro sistema informativo y, hemos logrado rescatar y salvaguardar toda nuestro archivo informático de 15 años, tras pasar estas horas difíciles salimos a decir nuestra verdad. Garantizados que podemos mantener vivo a Ecuadorinmediato y su historia, invitamos a leer las razones por las cuales nuestro sistema esta en suspenso. Es un mensaje de denuncia a la comunidad mundial y al Ecuador entero para que se respete la Libertad de Expresión en Ecuador.

Como ustedes habrán notado, desde el pasado 10 de agosto de 2019, fecha patria de tanta significación y en la que cumplimos 15 años de nuestra historia como el primer periódico electrónico digital de la nación, hemos procedido a cerrar nuestro primer ciclo de quehacer periodístico ante el país.

Este es un mensaje a toda nuestra comunidad nacional y mundial, pero es especialmente a los 228 amigos que nos facilitaron su aporte con el fin de seguir adelante, me siento en la obligación de comentarle nuestras razones para haber asumido tal actitud.

La gran razón la tenemos en la persecución constante que estos dos años nos ha propiciado el gobierno del presidente Lenin Moreno y varios de sus funcionarios menores, quienes se empeñaron en atacar a nuestro medio. Primero fueron dos denuncias ante el servidor de IWeb en Canadá los que obtuvieron una primera clausura el pasado 23 de abril de 2019: a continuación en julio de 2019, fueron 12 denuncias las que se presentaron en nuestra contra por uso copyright, lo que resultó falso y abusivo por parte de la presidencia. Entonces, la culpa directa de nuestra suspensión es del régimen.

Frente a ello, hemos decidido rechazar tal actuación y trasladar nuestro servidor a otra nación extranjera que garantice la libertad de expresión y no acepte este tipo de denuncias del poder. Esto es un proceso muy duro, costoso y de un tiempo mediano por el volumen en millones de los bytes y archivos totales de los 15 años de noticias, fotos, audios, videos, documentos y demás que hacen nuestra historia periodística. La noche de este 13 de agosto hemos consolidado nuestro servidor y ahora nos mantendremos en una larga transición.

De igual forma, de la experiencia anterior una vez que superamos las denuncias se nos cerraron las cuentas de las redes sociales, facebook, twitter y Youtube, así como nuestra radio on-line, y bastante trabajo nos costó recuperarlas porque la presidencia siguió con la amenaza de supuestas 25 denuncias del señor ministro Andrés Michelena contra Ecuadorinmediato. Para evitar una sanción de reincidencia, decidimos nosotros mismos desactivar nuestras cuentas para impedir perderlas definitivamente hasta lograr una consolidación de nuestro sistema informativo, y que no se nos vuelva a perjudicar con estas falsas denuncias.

Lamentamos enfrentar toda esta agresión del poder, y por eso queremos que nuestro silencio temporal signifique una protesta y exigencia al poder en Ecuador, para que gobierno deje de perseguirnos y se nos permita trabajar en plena libertad de expresión que el régimen de Moreno Garcés viola a diario. Lo decimos con mucha frontalidad y dignidad: No podemos continuar por el momento si no hay condiciones de libertad plenas para nuestro trabajo en el periodismo ecuatoriano y ante la comunidad mundial. No, si no se para el boicot económico y cesa el odio político infectado desde el poder.

Otra gran razón que asumimos para esta suspensión está en la gravedad de los ataques del poder contra nuestro medio. El poder judicial emitió una sentencia de payasada el 30 de julio en el caso Rodas contra Ecuadorinmediato, maltratando el caso. Este tema nos perjudicó económicamente al punto del quiebre de nuestra empresa desde el 2014 y la burla judicial ahora nos afectó más todavía. Igual fue con la negativa del CNE a permitir publicidad electoral con nosotros, ni siquiera una sentencia fue válida. Es lamentable sentir que en esta lucha nos quedamos solos, también en este caso, ya que no ha existido ni una sola voz que se sume a nuestra protesta pese a que lo dijimos, expusimos, comentamos y hasta gritamos en nuestros medios. Es una injusta agresión judicial la que enfrentamos con rebeldía y estoicismo.





Lo decimos con pesar, también sufrimos la disminución sensible de nuestro equipo periodístico impulsado por quienes se fingieron amigos, y ahora quieren usar nuestra buena experiencia en su propio proyecto político para usarlo en otro medio de comunicación. Nos hizo daño tal acción, pero se volverá contra ellos.





Si bien es grato cumplir con un papel importante ante la opinión pública que apreció nuestros criterios y los exaltó al nivel de considerar que los representamos, es nuestra obligación decirlo con el debido comedimiento que no aceptamos tal rol. Les pedimos: Que no se nos asigne ningún papel ante la historia sin que el propio ecuatoriano asuma su responsabilidad ante esa historia. Siempre hemos considerado que el mejor representante de los intereses del ciudadano es el ciudadano mismo, que no debe encargar jamás por una absurda comodidad a que otros le den protestando.

En lo personal, nunca acepté ser “la voz” de nadie, ni ser portavoz de la comunidad que bien puede y tiene capacidad de hacerse escuchar dignamente, pero, por si misma. Por ello, voy a volver y lo haré en los siguientes días para seguir comentando en la plataforma de Youtube, mas, con esta dura experiencia mi aspiración es que las y los ciudadanos hayan recuperado su voz o su espacio y sean todos los nos hagamos oír noblemente, sin intermediarios de ningún tipo. Usted amiga, amigo de Ecuadorinmediato, hágalo por su propio sentido de libertad y dignidad.

Por el alto respeto que siempre demostramos para nuestros lectores y seguidores, hemos considerado oportuno dejar abiertos nuestros archivos de los 15 años del trabajo periodístico de Ecuadorinmediato. Está todo a su servicio, por favor lean, investiguen, miren una y otra vez lo que nosotros si dijimos, escuchen las entrevistas y aprecien que no jugamos con el público ninguna agenda oculta como si lo hace de manera cínica la “gran prensa”, nuestra enemiga que siempre ha clamado porque desaparezcamos. Nos vamos, pero ahí quedan nuestras huellas del trabajo honrado que ellos jamás serán capaces de hacerlo.





Anuncio que vamos a volver en un tiempo mas. Sí, poco a poco, lentamente, asimilando lo vivido. Como somos obligados a parar nuestra actividad fruto de esta agresión, nosotros vamos a aprovechar el tiempo y hacer de la crisis una oportunidad.





Lo decimos, frente a la adversidad hemos resuelto “Reinventarnos” lo que significa planificar un nuevo momento para ecuadorinmediato, volver a un punto de comienzo que nos permita cambiar nuestro modelo, crear una nueva plataforma, admitir cambios de tecnología y ofrecer un mejor producto en la web, en las App, en el sistema móvil, en todo el sistema para hacer un mejor ecuadorinmediato. Pero, para ello, necesitamos levantar nuevos recursos, dinero que nos servirá para seguir. Permítannos parar, enfrentar nuevos retos, crecer y si es del caso dennos el derecho a fallar si es del caso, pero no duden de nuestra recta intención de seguir luchando por este medio.

Pero, también admitamos entre todos que el decir que volveremos reinventados debe ser entendido como una respuesta de forma sencilla, sincera, con todo nuestro bagaje de credibilidad y justicia informativa. Nos conocen, vamos a hacer un esfuerzo para recomenzar desde lo pequeño a lo grande, sin ninguna promesa pomposa, sino más bien que sea desde ya una página de grata aceptación de todos, como lo ha sido ecuadorinmediato.





Pero, y lo decimos frontales: No lo haremos sin contar con el apoyo del público, al que le solicitamos desde ya que proyectamos que su colaboración económica sea con el pago por nuestro trabajo en forma permanente bajo suscripción, el que garantice la debida autonomía de los grandes poderes políticos, económicos o sociales e ideológicos que son los que controlan a la prensa en nuestra nación. Seremos innovadores como siempre, pero, ante todo, creíbles y objetivos como una respuesta de la prensa honesta que merece el Ecuador.

Un punto final muy especial. No queremos que, a pretexto de defendernos se desencadene una ola de insultos en redes sociales. No. Por favor, no nos insultemos entre todos, no aumentemos el odio político, ya que con ofensas no se logra solucionar nada sino mas bien con buenas razones.





¡ESTO ES Y SIEMPRE SERÁ ECUADORINMEDIATO 15 Años!

Dr. Francisco Herrera Aráuz Director General