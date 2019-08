Revise los 15 editoriales que destacamos por el aniversario de Ecuador Inmediato

Este 10 de agosto de 2019, Ecuadorinmediato cumple su aniversario número 15. Los lectores de nuestro medio digital merecen conocer cuáles han sido las mejores noticias de nuestro medio durante todo este tiempo. Amigos disfruten de una lectura interesante que les llevará a rememorar la historia política del país.

ECUADOR ¿ESTÁ CONVERTIDO EN UN "ESTADO FALLIDO"?

La peor definición del cómo le percibe el ecuatoriano a su nación en estos momentos saltó de las encuestadoras Perfiles de Opinión y Click Report, tras sus estudios de opinión de julio/2019, que expone con crudeza y verdad su sentimiento: "¡Ecuador no tiene gobierno!" y con esta frase lapidaria se trata de entender muchas situaciones en las que nos vemos encendidos a diario. Lo que estamos viviendo es deplorable, decepcionante, todo por una clase política codiciosa que le lleva a su propio pueblo a una condición de estado fallido, que hipotecó el futuro en sus manos.

En una nota entregada este viernes 17 en Diario Expreso, se da cuenta de que un grupo de comunicadores realizan el monitoreo de un elevado número de medios, entre prensa, radio, televisión y tambien los portales de internet, de entre los cuales está nuestro periódico instantáneo ecuadorinmediato.com, y que son reportados en su contenido al Presidente de la República, y los funcionarios de estado.

"La libertad de prensa peligra en Ecuador"

Una revista colombiana afirma que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, sigue el ejemplo de su homólogo venezolano, Hugo Chávez, en lo que se refiere al trato con la prensa. Así también, destaca que el gobierno ecuatoriano enfrenta su primer escándalo por corrupción mientras el presidente Correa pelea con la prensa y se prepara para lanzar un canal propio.

Gobierno cuestiona la libertad de expresión que ejerce prensa escrita

La Secretaria de Comunicación, Mónica Chuji, discutió la forma como ejercen la libertad de expresión la prensa escrita del Ecuador. "Tengo en mis manos la síntesis informativa en donde 7 editoriales hablan en contra del Gobierno y criticando la libertad de expresión, se recalca que se está amenazando la libertad de expresión; y exigen rectificaciones, me pregunto: ¿A quiénes representan?, cuestionó Chuji.

La publicación de la foto de una cita entre el líder guerrillero Raúl Reyes y el secretario General del Partido Comunista Argentino, Patricio Echegaray, confundiéndole con el ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, por parte del diario oficialista colombiano El Tiempo, de propiedad del segundo mandatario y del ministro de Defensa de Uribe Vélez, con las consiguientes disculpas por el “error” del diario y el entredicho con su propia Policía que niega haberle dado la foto, no solo afecta a la credibilidad del diario, sino que estalla en pedazos la veracidad del computador rescatado del bombardeo colombiano contra Ecuador, el cual parece que anda en demasiadas manos y sin las debidas seguridades, lo que podría destruir una supuesta prueba de Colombia contra sus vecinos.

Del Director !NUEVO RETO, NUEVA ERA!

Este 10 de Agosto de 2004, abrimos una nueva historia, sumada a la que orgullosamente engalana a Quito. Esta, la nuestra, es una propia y particular dentro del periodismo ecuatoriano. Damos con esta edición el punto de partida para el trabajo instantáneo en la información en el cyber espacio, en la nueva era de la comunicación, con la visión de un nuevo reto al que asumimos con un compromiso de nación y su pueblo, del que nos sentimos integrados para construir su futuro.

¡Alto señor Arcos!

Vientos autoritarios soplan nuevamente en el Ecuador. Dos de los derechos esenciales, el de la libre expresión y el de la libre información y comunicación, pretenden ser vulnerados, nada más ni nada menos, por uno de los personajes del Gobierno más cercanos al presidente Palacio. Se trata del señor Marcelo Arcos, presidente del Fondo de Solidaridad y delegado del Presidente de la República ante los directorios de Petroecuador y Andinatel.

Marcelo Arcos y el "silencio" presidencial

En el número pasado Tintají denunció el contrato que mantiene la empresa VATADUR de Marcelo Arcos, presidente del Fondo de Solidaridad, con el Estado a través de MODERSA (Proyecto de Modernización de los Servicios de Salud). Presentó además los facsímiles del Acta del Comité de Contrataciones de MODERSA y del Contrato, documentos que demuestran varias irregularidades, con un perjuicio al Estado por 462.348,92 dólares.

9. PERIODISTAS: ¿CUÁNDO HAREMOS EL MEMORIAL DE AGRAVIOS“

En la celebración del Día del Periodista Ecuatoriano, este 5 de enero, con ocasión de la remembranza de la publicación del primer periódico ecuatoriano, "Primicias de la Cultura de Quito", del indio Chuzig (Eugenio Espejo), es quizás el mejor momento para apuntar con nuestras palabras al sentimiento del gremio, al que la pertenencia nos obliga a la reflexión continua y, en este caso, a la auto crítica sensata, que busca la corrección de los malos andares en los que hemos incurrido como prensa ecuatoriana.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN O “LIBERTAD DE EXCRECIÓN”

Tras los hechos conocidos en el Ecuador, tales como la incautación de las empresas del grupo Isaías, de entre las cuales están tres canales de televisión con señal nacional, se abrió un debate sobre el respeto que de parte del régimen debe imperar a la libertad de expresión. Pero nunca se ha querido topar el tema real que ocurrió con esos medios hasta la noche del 7 de julio, que a pretexto de este derecho ciudadano se quiere cuidar y garantizar la impunidad del abuso que se promovió desde tales medios, en manos del poderoso grupo económico. Al parecer, se busca cuidar el derecho al ataque a la honra ajena en un abuso de los medios, como si se tratase de cuidar el derecho a ofender a los demás solamente porque se es dueño de un medio de comunicación.

PERIODISTA PUEDE SER "CUALQUIERA"

La frase me ha venido golpeando en la conciencia y me ha llamado a la reflexión este 5 de enero, Día del Periodista. Parto por señalar que el insulto ofensivo no es de mi autoría sino que corresponde a una asambleísta muy conocida por sus excesos verbales, que tal parece se han vuelto comunes y le parecen graciosos a una mayoría, pero –habrá que admitirlo– es el fiel reflejo de la realidad a la que le han llevado al periodismo en Ecuador, y que por lo mismo, hoy quieren mantener el status quo del “cualquiera” para seguir usufructuando de la comunicación social en el país, manteniendo a los periodistas en la condición paupérrima que ahora se ostenta.

Liga de Quito no existe para la prensa porteña

Qué Liga haya ganado al Vélez Sarsfield y con ello haya clasificado a la final de la Copa Sudamericana, al parecer, no fue suficiente para que la prensa porteña, en su edición impresa, lo publique como noticia. Más pesaron Fleitas y el "Gordo Lucho“.

ECUADOR: ¡Y… SE LES HIZO "LA ESPERANZA DE TENER UN PRESIDENTE PRESO" !

Si el gobierno de Ecuador trata de disimular que opera junto con la clase política nacional con un plan de persecución contra el expresidente Rafael Correa, la realidad se estrella contra sus palabras. Tras dictarse la prisión del líder político, disponiendo al mismo tiempo la difusión roja a la Interpol a que lo capture, entonces surgieron de inmediato las justificaciones y pretextos para decir que ellos "respetan la independencia de funciones", sin tomar en cuenta una cadena de hechos condenables en este "juicio" que el propio presidente Lenin Moreno Garcés, anunció premonitoriamente esta especie de promesa que "En Ecuador no tenemos presidentes presos… pero no perdemos las esperanzas". Entonces, "se les hizo" al régimen y sus aliados políticos de derecha e izquierda, que ahora están alborozados y felices de tener a futuro a ese presidente preso por ser odiado correista.

¿POR QUÉ COLOMBIA DIJO A ECUADOR QUE LOS LIBERARON?... ¿POR QUÉ SE FELICITARON ENTRE ELLOS? #Nosfaltan3

A medida que pasan las horas y comienzan a develarse verdades, los gobiernos de Ecuador y Colombia aparecen cada vez más culpables del asesinato de los tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio, y ya no solo por negligencia u omisión, sino que ahora se esta sumando una verdad amarga: hay ocultamiento de información, lo que martilla mas y más la culpabilidad en el caso, sobre todo por las intrigas que motivan el comportamiento de ciertos mandos policiales o militares y de los propios miembros de los gabinetes presidenciales del presidente Lenín Moreno Garcés, o del propio Juan M. Santos inculpados históricamente en el caso.

ECUADOR: EXALTANDO LO VENGATIVO CON "AIRES DE LIBERTAD"

En medio de celebraciones, exaltaciones, afanes y contradicciones, en estos momentos en Ecuador se vive una especie de "panegirizmo" por el periodismo y el rol de los periodistas en estos tiempos en los que se supone vivimos en medio de "aires de libertad" que ha proclamado el nuevo gobierno. Sin embargo, este artículo busca provocar en ustedes una reacción reflexiva para que se sienta "desde adentro" la forma y el modo del cómo nos sentimos algunos periodistas que hacemos prensa en el Ecuador de estos días. Estamos en medio de un baile de máscaras" en el cual pareciera que todos tienen una careta que exhibir y que se pone o se cae de manera sinuosa y artera.

