Alcalde de Quito asegura: solución para proteger el medio ambiente es una campaña de educación con los ciudadanos

Jorge Yunda considera recolección de basura se puede hacer con un presupuesto menor En Ecuadorinmediato conversamos con el Alcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, sobre el tema Ambiental. La postura de la máxima autoridad capitalina para proteger la naturaleza es educar a quienes viven en la ciudad. Sin embargo, no dejará de trabajar en ordenanzas que amparen al medio ambiente y regularizará la labor de las industrias. Espera poder realizar un proceso de reciclaje dentro de su periodo.

El Alcalde de la capital como prevención para proteger el medio ambiente en Quito, considera que la solución es la educación de las personas. “El plástico no llega solo, sino por el mal uso del ciudadano”, preciso asegurando que en su período como asambleísta fue el primer legislador que propuso una ley de plásticos, que no ha sido tratada. A pesar que en la Asamblea no pudo continuar con esta lucha ambiental el político dentro del cabildo si lo está haciendo. La entidad que el maneja se encontraría libre de plásticos de todo tipo.

Yunda en el municipio de Quito, está trabajando en las ordenanzas para racionalizar el tema de la contaminación. Quito produciría 70% de basura orgánica, que a través de la descomposición el objetivo es generar un gas metano que se quema para producir energía eléctrica, confirmó el comunicador. En su discurso dijo se regulará al sector industrial para apoyar al cuidado de la naturaleza

El Burgomaestre comentó que costaría alrededor de $ 90 recoger una tonelada de basura en la ciudad, asegurando que los ciudadanos pagan alrededor de $52 000 000 por la recolección de la misma. Según los datos que especificó produciríamos alrededor de 2.000 toneladas de desechos, pero el costo que se asume es demasiado elevado ya que con $ 35 000 000 bastaría y el excedente podría ser utilizado en obras.

El interés es optimizar el trabajo de las empresas públicas, pero también crear cultura que las personas concienticen y se logre una prevención. La responsabilidad de temas como la basura también les corresponde a los pobladores explicó el Alcalde.

(MAOL)

Fuente: Ecuadorinmediato