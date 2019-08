Metro de Quito, buses y taxis deberán brindar un servicio de calidad, asegura alcalde Jorge Yunda

Se espera que esta obra de movilidad entre en vigencia durante el primer trimestres del 2020 El alcalde de Quito, Jorge Yunda, explica que el servicio de transporte público debe mejorar para que la entrada en funcionamiento del Metro sea eficaz. En este sentido se aprobará el alza de pasajes pero bajo el compromiso de los transportistas de servir con calidad. Para ello se firmarán nuevos contratos de operación entre la alcaldía y este sector.

El tema de la movilidad en Quito se prepara para una restructuración que, a decir del alcalde Jorge Yunda, le apunta a la mejora de la calidad de este servicio. El Metro de Quito es la obra que motiva el cambio pues con su entrada en funcionamiento deberá articularse adecuadamente con el sistema de transporte público terrestre.

“Yo creo que esa obra que estará dándose a conocer, en el servicio, en los próximos tres meses del año que viene, estamos preocupados para que a la par estén las vías pavimentadas, a la par tengamos otro sistema de transporte público lejano al que tenemos, ese de las carreras, de las peleas, del maltrato. Vamos a lograr tener una tarifa unificada, vamos a tener un sistema de recaudación de caja común”, explicó Yunda.

Y es que la anterior administración usó una parte importante del presupuesto del Municipio para la puesta en marcha del Metro. En total, Yunda recibió la alcaldía con una deuda de más de USD 2.000 millones solamente por concepto del Metro. Esta inversión debe estar ligada al objetivo de mejorar la calidad del servicio de transporte público, dijo el alcalde capitalino, quien además garantizó que el transporte en bus evolucionará y todo a partir de la decisión de incrementar los pasajes.

“El tema del transporte público no da más en la ciudad. 2.600 buses de transporte público en la ciudad de Quito están a la espera de que la autoridad pueda darles soluciones. Nosotros no vamos a subir un centavo al transporte público sin antes no se cumplan con más de 45 indicadores de calidad que están establecidos a nivel nacional e internacional”.

La tarifa de transporte público lleva 15 años sin modificarse pese que en varias ciudades del país ya se lo ha hecho. El alcalde Jorge Yunda dice que no ha existido la voluntad política para así hacerlo por lo que el problema se lo fue pasando de administración en administración. Finalmente se analiza una nueva tarifa que beneficie a los transportistas pero que tampoco afecte a los ciudadanos.

“Se estará aprobando una tarifa, que no lo han tratado por 15 años las administraciones anteriores, porque a nadie le gusta tratar temas que podrían ser no tan rentables políticamente”, dijo el alcalde.

Desde el transporte público se nota el compromiso por mejorar, precisa el Alcalde. Inclusive se analiza la alternativa de cambiar la flota de buses por unos amigables con el ambiente.

“Los transportistas ya han asumido esa responsabilidad, ellos quieren migrar al transporte eléctrico porque con una tarifa establecida son sujetos de crédito de diferentes entidades”.

¿Pero cómo garantizar que el servicio de transporte mejore después de que se incrementen las tarifas? Para Yunda, la firma de nuevos contratos de operación es la herramienta que permitirá controlar los índices de calidad.

“Hemos logrado, con el sector de transporte, firmar nuevos contratos de operación. Los contratos actuales no permiten a la autoridad hacer cumplir los parámetros de calidad”.

Estos nuevos contratos tienen cerca de 45 indicadores de calidad que podrán ser controlados desde el Municipio.

En esta intención de cambio favorable para la ciudad, también está involucrado el taxismo. En Quito operan 30.000 mil taxis y cada conductor conoce que la competencia es cada vez más fuerte, dice el Alcalde.

“Eso de que el taxista dice allá no voy, no conozco, si es que tiene sueltos, si no le molesta que esté acompañado de una amiga y súbase atrás, es una realidad”, critica la autoridad capitalina a la vez que informa sobre la plataforma tecnológica que pondrá a disposición de este sector para terminar con los problemas antes mencionados.

“Le hemos diseñado una lotería del pasajero para que puedan competir con calidad, tienen la evaluación y eso va a hacer que puedas tener una competencia sana en mejora del servicio del transporte comercial. En unos 30 días estaremos haciendo las primeras pruebas, hemos acelerado el proceso”.

(XB)

FUENTE: Ecuador Inmediato