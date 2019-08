Fiscalía no pudo demostrar que Rafael Correa esté vinculado con actos ilícitos en caso "Sobornos", según Fausto Jarrín (AUDIO)

Audio Agosto 08- Fausto Jarrín



La Fiscalía busca vincular a 22 personas, incluida el expresidente, al caso "Sobornos 2012-2016" El abogado del expresidente Rafael Correa, Fausto Jarrín, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre la audiencia de vinculación del exmandatario en el caso "Sobornos 2012-2016". "Las investigaciones que presentó ayer la Fiscalía no pudo demostrarle a ninguno de los procesados alguna conexión con absolutamente nada ilegal

Sobre la denuncia de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien dijo que se encontraron indicios de que el expresidente recibió USD$ 6 mil dólares comentaron, “vamos más de dos años, desde cuando el Transitorito y su circo, encargando fiscales de forma inconstitucional empezaron el proceso de persecución”.

“Todo esto hizo que cualquier barbaridad jurídica sea aceptada como real y como verdad procesal inclusive a la que los jueces, desgraciadamente por encontrarse siendo evaluados y perseguidos permanentemente por el Consejo de la Judicatura, que el propio circo nombró y que tantas vergüenzas le dio al país, le dieron cabida al caso Balda.”.

Explicó que como abogado defensor del expresidente ahora ya no les llama la atención nada. Sobre el préstamo que recibió Rafael Correa de un fondo, “no nos sorprende que este caso en el que le han dado acceso a los medios tener todos los recursos procesales y que puedan linchar mediáticamente a personas que nada tiene que ver con este proceso”.

“Ayer fuimos vinculados 22 y la Fiscalía pretende que la instrucción fiscal alcance los 180 días de duración cuando son 120. Resulta que lo que efectivamente tiene para enseñarle a la jueza una evidencia de un depósito de USD%$ 6 mil dólares para pagar un sobregiro que venía siendo recurrente y no han sido pues los USD$ 100 mil millones. No han sido propiedades en Dubái, ni nada de esto”.

“No ha sido oro, es decir el surrealismo que nos han mantenido los medios para tratar de tapar todo lo que está haciendo el Gobierno actual ya ha llegado a niveles en los que solamente tenemos que regresarlos a ver y preguntarnos qué estamos viviendo”.

Explicó que los fondos en los organismos públicos son de lo más común, “son pequeños fondos que se van generando entre funcionarios amigos y que sirven después para poder ayudar a diferentes personas. El expresidente Correa realizaba ventas de los regalos que recibía en los viajes y llegaron a sobrepasar el millón de dólares y luego se utilizó para hacer obra social”.

“Ese dinero existía y se utilizó para eso. Las investigaciones que presentó ayer no pudo demostrarle a ninguno de los procesados alguna conexión con absolutamente nada ilegal. Se ha venido hablando que efectivamente de un fondo existente y la Fiscal está preocupada de si era o no autorizada por la Superintendencia de Bancos”.

Aseguró´ que con esto “ya no han sido los aportes de ODEBRECHT”. “Porque esta empresa brasileña no está dentro de las investigaciones y por ahí salió la señora Fiscal con algún pretexto. No es momento de hablar de doble juicio y además el exgerente de esta empresa nunca ha sido juzgado por supuestos aportes de campaña”.

“Así que la razón por la que la Fiscal no quiere incluir en este caso a ODEBRECHT no tiene nada que ver. Lo que pasa es que si meten a esta persona se va a demostrar que hubo mentiras en el caso de Glas y por eso no lo hacen. Esto es absolutamente calculado”.

Jarrín comentó que el material que tiene la Fiscalía son archivos que estaban en unas computadoras. “Estos archivos solo representan al material que tenemos en nuestras computadoras. Ahora se quiere decir que es el producto de algo que iba siendo anotado como una especie de bitácora”.

“Además hay alguien que está siendo acusado por actos de corrupción y se está haciendo una especie de cooperación eficaz, para que colabore con la justicia y se entregue estas presuntas pruebas. Ahora literal lo que tienen es algo que apareció mágicamente. No hay crimen perfecto”, finalizó. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato