Nuevamente se suspende debate del Código Orgánico de Salud en Asamblea

Cristina Reyes asegura que se canceló el debate porque no existen votos para aprobar el COS La mañana de este jueves 8 de agosto, a las 10:35, se tenía previsto el debate del Código Orgánico de Salud (COS) en el Pleno. Sin embargo, la sesión 592 se suspendió por disposición del presidente de la Asamblea, César Litardo. La discusión del COS lleva alrededor de 7 años a la espera de la aprobación.

Cristina Reyes, asambleísta por PSC mencionó que “se suspendió la sesión porque no tienen los votos para aprobar”. De igual manera indicó que su bloque político se pronunció a votar en contra del Código. Además, la funcionaria señaló que en cuanto a la aprobación del uso terapéutico de cannabis, su bancada tiene la intención de apoyar la propuesta. Sin embargo, estarían a la espera de la aprobación del voto por capítulos.

La legislativa aseguro que la decisión de su bancada se debe a que no van apoyar “la parte sustancial, centralista, de planificación del Ministerio de Salud, que no cumple bien su trabajo, porque ha tenido tantas falencias en el sistema de salud, sea el controlador de las instancias de salud del país”. De igual manera indicó que no se le da un reconocimiento a Solca, con la labor que hace con el tratamiento del cáncer en Ecuador.

El COS lleva alrededor de siete años en debate. En el 2012 comenzó la discusión de 405 artículos, 22 disposiciones generales, 26 transitorias, 18 reformatorias y 8 derogatorias. El Código se enfoca en la aprobación de temas como reformas de medicina prepagada, aprobación de uso medicinal de cannabis, aborto como emergencia obstétrica, entre otros.

(BCA)

Fuente: Twitter / El Comercio / Ecuadorinmediato