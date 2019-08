ISSPOL entregó USD$1´500.000 a una licorería como "inversión", hay un perjuicio por cerca de US$ 100 millones de dólares contra policías (AUDIO)

Audio Agosto 07- Arturo Torres



El periodista aseguró que el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional hizo inversiones que tienen irregularidades El periodista Arturo Torres, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre los presuntos conflictos en la Policía Nacional, en específico en el tema del operativo en Buenos aires y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. "El ISSPOL entregó USD$ 1´500.000, a manera de inversión, a una licorería. La Superintendencia de Bancos realizó dos auditorías donde encontró irregularidades en el manejo de recursos".

“Yo me refería a estos dos temas porque era los dos focos de intervención del Ministerio del Interior y del Gobierno. Es importante tener en cuenta, en el caso de Buenos Aires, que todavía esta por determinarse qué participación hubo de oficiales de la Policía y Fuerzas Aradas. Porque hay gente que estaba en Buenos Aires, en la minería ilegal, que trabajaba con consentimiento”.

“Bajo la mirada de autoridades. Ese es un elemento que hay que tener claro para entender que las conexiones y redes van mucho más allá que tiene que investigarse. Estas acciones están topando intereses que están a otro nivel y se puede entender que se está tratando de caotizar o sembrar una desestabilización”. Comentó que este tipo de acciones tienen que ser advertidas a tiempo.

Sobe el tema del ISSPOL comentó que es algo de fondo ya que hay dos auditorías por parte de la Superintendencia de Bancos que “establecen irregularidades y manejos arbitrarios de recursos entre el 2016 y 2018”. Afirmó´ que el tema es grave porque esta entidad maneja los recursos de más de 70 mil uniformados

“En ese tiempo se aprobaron 18 inversiones, donde se constituyeron fideicomisos y estas no contaron con informes oportunos jurídico. La Superintendencia ha asegurado que hubo irregularidades y no se puede seguir”.

Sobre el tema de Buenos Aires explicó que se tiene que investigar las relaciones de los uniformados y el mando de la Policía y las Fuerzas Armadas. “Esas son las sospechas y los indicios que se están investigando. Por ejemplo, dejaban pasar estos carros enormes con tierra y Oro de Buenos Aires, muchas veces 10 vehículos al día, los de tropa no tienen la potestad para permitir estos viajes”.

“La sospecha es que los oficiales que estaban al mando fueron los que tomaron las decisiones y no se hizo un control prolijo del material. Esas acciones duraron entre meses, hasta años. Esto no es una cuestión de dejar pasar. Entonces quienes toman la decisión, según fuentes de la Policía y del Ministerio del Interior, están siendo investigados. Esto es medular”.

Aclaró que este tema está cruzando por grandes intereses. “No es poca cosa lo que está en juego y eso debe saberlo la sociedad ecuatoriana”. Explicó que la investigación en el sector la está llevando la misma Policía Nacional, “obviamente la Fiscalía está a cargo de la investigación por la Ley y tendrá que resuelve si hubo delitos”.

“Yo no descarto que pueda haber intereses piticos. No se debe descartar esa posibilidad. Pero los hechos nos dicen que una actividad de esa amplitud no se podía manejar con los recursos de los mineros ilegales”.

Indicó que en este caso, sus fuentes, le han ratificado que las personas que están siendo afectados en estas investigaciones, “al ser topados sus intereses y saber que se pueden venir consecuencias, ya han reaccionado. Ellos trataban de impedir que se conozca”.

Sobre el tema de las auditorias en el ISSPOL comentó que estas personas no han querido que se conozcan estos temas. “En estas investigaciones se podría conocer un presunto peculado y las personas implicadas trataron de evitar que se conozca el tema. Hubo intereses que han tratado de desestabilizar a la gente que ha estado investigando el tema”.

“El día lunes se escogió al nuevo director de la ISSPOL y ahora esta persona deberá ser responsable para transparentar las cuentas. Hay 20 mil policías jubilados y 50 mil que están en la institución, estamos hablando de millones de dólares. Lo más óptimo es que se transparenten las cuentas y haga una auditoria a fondo”.

Comentó que, en este caso, “hay un informe anterior en Contraloría donde ya se establecen algunas irregularidades. En 2018 se presentó un documento por parte de la Superintendencia de Bancos y le advierte al ISSPOL que no hagan inversiones de riesgo”.

“Pedían que no continúen con estas inversiones porque no cuentan con el informe jurídico respectivo. Estas no son inversiones, sino que realmente se han convertido en créditos. Lo que el ISSPOL estaba haciendo es con fondo llamados de inversión entregaba préstamos a entidades privadas. Por ejemplo, una licorería, esta institución le entregó USD$ 1´500.000. Esto es inconcebible”.

Cuestionó por qué se entrega dinero del ISSPOL a una licorería. (BGV)

