"No me echaron", asegura Hernán Darío Gómez al referirse a su salida de FEF

Salida del exdirector técnico colombiano fue en buenos términos El exdirector técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, Hernán Darío Gómez, ante la prensa colombiana en sus declaraciones afirmó "no me echaron", explicando sobre su salida de la "tricolor". Luego de que las máximas autoridades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hicieran pública la decisión de su contrato.

El “Bolillo”, como se conoce al estratega colombiano, no dio declaraciones sobre la culminación de sus labores con el combinado ecuatoriano, sin embargo ante un medio de comunicación del país cafetero dijo “Una de las cosas por las que decidí hablar es porque se mal informa. En Colombia dicen que yo salí echado porque tengo problemas con los directivos, los jugadores, con la prensa y con todo el mundo, eso es una mentira. Aquí llegué a un acuerdo importante con los directivos, con la Federación. Si escuchan las declaraciones de los jugadores son excelentes”.

Gómez fue claro al comentar que los problemas surgieron a raíz de que el Ecuador no demostró buen fútbol durante su paso por la Copa América Brasil 2019, pues solo obtuvo un punto en todos los cotejos.

“Tuvimos un mal resultado en la Copa América, personalmente veo que no se jugó bien por momentos y eso es entendible. El ambiente se volvió pesado para mí, para el presidente. Aunque esta directiva no fue la que me trajo fue una muy buena relación”, contó el entrenador, quien también aseguro se les mostró el nuevo plan de trabajo que tendría la FEF con nuevos integrantes.

(MAOL)

Fuente: El Universo/Ecuadorinmediato