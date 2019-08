Gabriela Rivadeneira: "Ni Gobierno ni otras bancadas piensan en un Código de Salud que beneficie a mayoría de ecuatorianos" (AUDIO)

Audio Agosto 05 - Gabriela Rivadeneira



Espera que esta semana, el Presidente del Legislativo convoque a una nueva reunión para dar paso a la votación de este código En una entrevista con el programa "El Poder de la Palabra" de ecuadorinmediato.com/Radio, la asambleísta Gabriela Rivadeneira aclaró que el bloque de la Revolución Ciudadana es el más interesado en que se apruebe el Código de Salud, el mismo que ha sido calificado por otras bancadas como "correísta". Entre los temas más importantes y polémicos que recoge este cuerpo legal se encuentra la legalización de la marihuana para su uso medicinal y la atención a las emergencias obstétricas, causadas por los abortos clandestinos. La legisladora acusó al Gobierno y a los otros políticos de no buscar un Código en beneficio de todos los ecuatorianos.

Sobre los motivos del por qué los legisladores correístas decidieron no dar el quórum suficiente para el debate que aprobaría o no el Código de la Salud, Rivadeneira aclaró que la bancada de la Revolución Ciudadana sí estuvo presente el anterior jueves, en la reunión convocada por el Presidente de la Asamblea. “Ante eso, pusieron una moción previa, que se vote por libros, por lo cual nuestra bancada no votó porque creemos que el Código de Salud es un cuerpo integral y debemos hacer una sola votación”, señaló.

El motivo de no tener los votos necesarios, fue por una simple razón, según explicó Rivadeneira. “Es que la derecha del país y sus partidos, se han manifestado contrarios al Código de Salud porque dicen en correísta”, dijo la legisladora, quien insistió en que este cuerpo legal recoge todas las buenas prácticas en el sistema de salud, que sí fueron implementadas en la Revolución Ciudadana (RC), sin embargo, este va más allá.

“Ha sido vastamente defendido por nuestras voces. Ahora sí piden la votación de la RC. ¿Dónde están las mayorías móviles?”, cuestionó. Al indicar que la bancada morenista, tiene más de media bancada fuera del pleno. “Ni el Gobierno ni las otras bancadas están pensando en un Código de Salud que beneficie a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Ahí sí acuden a los votos del correísmo”.

Rivadeneira dijo que la historia será la encargada de juzgarlos, pero que la bancada correísta espera que en esta semana el Presidente de la Asamblea vuelva a convocar a una reunión, pues ellos sí acudirán. La legalización del uso medicinal del cannabis es uno de los temas que más polémica causan dentro de este debate. En lo que se refiere al aborto, este será tratado en su mayoría en la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sin embargo se plantea una causal más para la permisibilidad para el aborto por violación, que se acoge todo lo que dicen los organismos de derechos humanos internacionales.

En el Código de Salud se encuentran otros tópicos como el de la emergencia obstétrica, señaló que existe una emergencia obstétrica en el país y que las mujeres de bajos recursos están muriendo por abortos clandestinos. Con esto, esperan poder “subsanar esta realidad y que debe evidenciarse en el COIP”. Sobre el tema del cannabis, ella fue la que propuso, lo que se busca es autorizar su consumo expresamente en productos para pacientes con enfermedades degenerativas y catastróficas. Aclaró que este Código no legaliza la marihuana recreativa. Este código va seis años en discusión, por lo que han podido recibir a varios actores sociales.

Escuche la entrevista completa en la pestaña AUDIO.

(DRT)

Fuente: ecuadorinmediato.com/Radio