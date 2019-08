Representantes del sector salud se movilizan en contra de políticas del Gobierno (VIDEO)

"¡Fuera Lenín, fuera!", es el grito que más se repite por parte de los manifestantes Una marcha realizó el sector de salud por las calles de Quito, hoy lunes 5 de agosto de 2019. Los presentes de esta movilización en coro gritaron "¡fuera Moreno, fuera". Los trabajadores caminaron por la avenida 12 de octubre. Algunas de las personas se supone son desempleados del sector.

En el video se observa a una cantidad apreciable de profesionales de la salud, que marchan contra las políticas del presidente Lenín Moreno. Están acompañados por carteles otros hacen ruido con silbatos, mientras hacen cánticos que expresan su desilusión.

Semanas pasadas en el Ecuador se registraron una serie de marchas unas respondían al desacuerdo de trabajadores con las posibles reformas laborales. El sector campesino fue una de las organizaciones que se sumó a la medida.

Los transportistas también realizaron una movilización pacífica, pues reclamaban se les otorgue el pago de compensación debido que incremento el costo de la gasolina extra, entre sus reclamos pidieron se regularice el servicio que brindan aplicaciones como Cabify y Uber.

Maestros jubilados se quejan ante el Gobierno, sus pensiones no han sido canceladas. En ésta ocasión los profesionales de la docencia no aceptarán se les pague en bonos. Actualmente en Quito y Santo Domingo de lo Tsáchilas, realizan una huelga de hambre en reclamo de su dinero que no le has hecho llegar, comentan algunos dirigentes del sector.

#SaludEnCrisis #Dictadura

Al grito de !!fuera Moreno Fuera!! Hoy el sector de la salud caminó por las calles de Quito. Esto no lo verás en los medios de comunicación cuyas frecuencias fueron renovadas por 15 años más, sin concurso público de frecuencias. pic.twitter.com/GeJfUgmgFZ — PolitiHacksEc (@HacksNoticias) August 5, 2019

(MAOL)

Fuente: Twitter/Ecuadorinmediato