Ecuador pierde 150 mil barriles de producción por no explotar petróleo en diferentes provincias, según René Ortiz (AUDIO)

Audio Agosto 5- Rene Ortiz



Explicó que estos recursos podrían representar USD$ 9 mil millones de dólares a USD$ 50 dólares el barril El exsecretario General de la Organización de Piases Exportadores de Petróleo, Rene Ortiz, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre la producción petrolera del Ecuador. Expió que por la decisión del Gobierno de no explotar el recurso en diferentes sectores del país como en la provincia de Pastaza Ecuador pierde na producción de 150 mil barriles.

“Las metas que se traza un Gobierno, especialmente en el campo petrolero, son solo metas. Carlos Pérez, Ministro de Energía, es un conocedor en la materia por ende no debió haber cometido un error al pronosticar 700 mil barriles para el 2021. Sin embargo, ahora ha salido a explicar que no se va a poder conseguir esa meta. Quizá podríamos terminar este año con 540 mil barriles por día y tal vez al año siguiente de 565 mil barriles por día”.

Ortiz explicó que esto es ventajoso para el país y significa un gran cabio, “Ecuador es una provincia geológica importante. Pero también existen fuerzas antagónicas en contra de la explotación, entonces eso hay derecho, pero no hay derecho a desafiar a un Gobierno, porque este tiene constitucionalmente las potestades para utilizar todos los recursos naturales debajo”.

Recordó que los indígenas tienen propiedades colectivas del terreno de la superficie. “En la superficie nadie nos puede quitar nuestro territorio, pero en el subsuelo quien tiene la facultad de explotar los recursos es el Estado ecuatoriano”.

“Por eso es que se cambiaron las metas”. Recordó que en este tiempo el país lograba sobrepasar los 500 mil barriles de producción. “Lo que queríamos en 1999, cuando yo fui ministro, era aumentar el tema de capacidades”. Explicó que incluso en ese tiempo ya se descubrieron cinco nuevas áreas con capacidad petrolera.

“Una primera es todo el sur oriente, hay pequeños indicios en Montalvo de que podamos encontrar recursos. Otras es el flanco es el pie de monte de los Andes hacia el Puyo. Ahí está el bloque Pungarayacu. También cruzando la cordillera de los Andes toda la cuenca Progreso. Todas estas son potenciales áreas estudiadas”.

Explicó que ahora ya no se pude llegar a los 700 mil barriles diarios, como habría previsto el Gobierno. “Ahora ya no lo puede hacer porque el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de no explotar y no explorar varias áreas porque ha habido una corriente indígena en la provincia de Pastaza que son antipetroleros”.

“Entonces en lugar de conversar con ellos, pero se ha tomado otra decisión. No hay que antagonizar. Ahora hay que dar las metas”. Explicó que Ecuador si explota estas zonas ganaría 150 mil barriles más de producción. “Si es que el barril estuviera a USD$ 50 dólares son USD$ 9 mil millones “.

Sobre el tema del consumo de petróleo a niveles mundiales, “es cierto que la corriente mundial está dirigida a eliminar gradualmente el consumo de combustible, pero en la realidad es distinta. Porque cuando se tomó la decisión el mundo consumía cerca de 90 millones de barriles por día. Hoy terminamos este 2019 con 99 millones de barriles. Pero para el 2035 esta pensando 110 millones de barriles”.

“Casi todo el planeta se está desarrollando y esto significa estar asociado con el consumo de energía. Ecuador también es parte de este proceso, estas energías alternativas si van apoyando este proceso, porque estamos en un proceso de masiva electrificación”. (BGV)

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:

Fuente: Ecuadorinmediato