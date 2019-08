Personal de rescate busca ayudar a un elefante marino atrapado en un estero de Babahoyo

No se ha logrado resultados favorables, ya que el mamífero se mueve y no puede ser atrapado por una red de gran extensión Desde el pasado 29 de julio de 2019, personal del Ministerio del Ambiente, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Secretaria de Gestión de Riesgos trabajan en el rescate de un elefante marino que se encuentra atrapado en el estero Colorado de Pimocha, en el sector La Chorrera, de Babahoyo.

El mamífero que se encuentra en medio de vegetación y cultivos arroceros, ubicados al pie del paso lateral que conecta Babahoyo, Puebloviejo, y ventanas en la provincia de Los Ríos, mantiene en constante monitoreo y seguimiento, por parte del personal de rescate y de esta manera hacer que el animal se oriente y salga hacia el río.

Alrededor de 20 expertos, entre técnicos y biólogos, trabajan desde las 10:30 para atraer al elefante y sacarlo del área del estero y así poder llevarlo a asistencia médica en un centro especializado, antes de regresarlo a su hábitat natural. Hasta el momento no se ha tenido resultados, pues el mamífero impide su captura con una gigante red.

El personal de rescate informó que no se debe alimentar a esta especie, ya que conserva una reserva energética suficiente para sobrevivir un mes y no come pescados de agua dulce. Sin embargo, algunos ciudadanos que transitan por el lugar, se detienen para tomar fotografías, a pesar de que la zona esta acordonada por personal de la Policía Nacional y agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

(BCA)

Fuente: El Universo / Ecuadorinmediato