Ecuador podría recibir reparación de ODEBRECHT a plazos

El Procurador General del Estado aseguró que este proceso podrá tomar varios meses El Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, afirmó que el Gobierno continúa con los diálogos y las negociaciones con la empresa brasileña ODEBRECHT, para recibir la compensación por los casos de corrupción en diferentes obras. Hay que asegurar lo que se pueda recibir de entrada; si ellos piden pagos escalonados, habrá que ver la posibilidad de que paguen a plazos".

En una entrevista a “El Universo”, el Procurador explicó que se continuará con las negociaciones, tras dos reuniones con representantes de la empresa. “El 24 de agosto tendremos una referencia parcial. Aún faltan insumos de la Superintendencia de Compañías, entidades contratantes, investigaciones extraoficiales como las de los medios o la Comisión Anticorrupción”.

Salvador comentó que el tema podría alargarse hasta fines de año, porque es necesario hacer todas las investigaciones necesarias. “Ahora, pienso que no sería antes de fin de año. Hay la mejor predisposición, pero si no se puede, pues no se puede. Si no estamos convencidos de que la cifra es la adecuada, pues, simplemente, no llegaremos a un acuerdo”.

“El monto de la reparación integral se podrá determinar cuando estén concluidos todos los procesos de Contraloría, Servicios de Rentas (SRI), Superintendencia de Control de Poder de Mercado, puesto que podrían haber conductas anticompetitivas. Hay bastante información para definir un monto justo: Odebrecht no tendrá que pagar ni un centavo más ni uno menos de lo que nos debe”, dijo. (BGV)

Fuente: El Universo/ Ecuadorinmediato