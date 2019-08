EL NORTE (Carchi) Cotacacheño brilla en Estados Unidos

Para el artista imbabureño, que vive más de 15 años en Estados Unidos, el tema de la migración es sumamente importante y es lo que refleja en su libro

Tras la presentación en Ecuador de su libro “On the Map”, el artista cotacacheño Pablo Caviedes, cosecha un logro más en Estados Unidos, el país que lo acogió desde hace varios años. Recientemente, la cadena Univisión le realizó una entrevista como parte de la promoción del mismo.

Logro. El estar en una de las cadenas de televisión más importantes es uno de los logros que ha tenido a base de esfuerzo, sacrificio pero gracias también a ese talento que siempre lo ha caracterizado. Precisamente el canal que le abrió sus puertas elogió su entrevista y trabajo a través de sus redes sociales.

Proyectos. Pablo comenta que aunque el libro fue presentado a inicios de este año en Ecuador fue hace poco que finalmente pudo tener sus copias en Nueva York. Y es precisamente en esa ciudad prepara lo que será el lanzamiento oficial para Norteamérica.

Anécdota. El libro se compone de tres partes yen la segunda Caviedes retrata al expresidente Barack Obama dentro del concepto On The Map, como metáfora del inmigrante de segunda generación. Lo que más llama la atención es que se incluye una carta de la exprimera Dama, Michelle Obama, dirigida a Caviedes. “Tuve acceso a la dirección de ellos y le mandé una carta a la señora Obama con una copia del proyecto del libro. Ella lo recibió y tuvo la amabilidad, seguramente porque se encontraba identificada o contenta por el material referente a su esposo, me respondió con una carta muy noble”, dijo Caviedes.

“Espero que siga usando su voz para enaltecer a quienes lo rodean”, fue una parte del escrito.