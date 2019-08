Ecuador sigue sumando medallas en los Panamericanos

La dupla tricolor se impuso 6-4, 6-4 El boxeador ecuatoriano Julio Castillo fue ovacionado por los asistentes al Coliseo Miguel Grau del Callao quienes desaprobaron la decisión de los jueces que dieron como ganador del combate al cubano Erislandy Savón en final de los 91kg, quedándose Castillo con la medalla de Plata al promediar 28 a 29 puntos.

«Esta es una medalla para mi país, para mi familia para todos los que me apoyaron. Lamentablemente son decisiones que se dan en el boxeo, pero esto no me desanima a seguir buscando mis sueños», destacó el boxeador nacional, luego de la premiación que se dio en el Polideportivo del Callao.

Otra de las noticias favorables para el país en esta jornada de viernes en los Juegos Panamericanos de Lima, fue la clasificación a la final de la dupla de tenistas Roberto Quiroz y Gonzalo Escobar, quien vencieron a sus similares de Bolivia Boris Arias y Federico Zeballos. Esta victoria les permite pelear mañana la medalla de oro ante los argentinos Guido Andreozzi y Facundo Bagnis.

El resto se la jornada se completó con la disciplina de ráquetbol, modalidad individual, debutaron las hermanas María Paz y María José Muñoz, al igual que Fernando Ríos, quienes tuvieron duros encuentros ante sus similares de Estados Unidos, Bolivia y México, respectivamente.

María Paz destacó categóricamente ante su similar norteamericana Kelani Lawrence a la cual venció en dos set 15/5 y 15/6. Suerte distinta corrió su hermana la cual compitió ante la boliviana Angélica Barrios, perdiendo ampliamente en dos set 15/3 y 15/5.

En la rama masculina, el cuencano Fernando Ríos, no pudo en su debut en estos Juegos Panamericanos ante el mexicano Álvaro García quien se impuso 15/12 y 15/2.

En horario vespertino se disputaron los encuentros dobles masculino y femenino. Las hermanas Muñoz perdieron su partido ante las mexicanas Paola Longoria y Samantha Salas, en parciales de 15/4 y 15/3. Mañana jugarán su segundo encuentro dentro del grupo A. Mientras que Ríos junto a José de Ugalde, ganaron ampliamente a Sebastián Mendiguri y Jonathan Luque, de Perú, en dos set 15/2 y 15/1.

Por su parte, los deportistas Cristian Santacruz y Danilo Camacho, no accedieron a la siguiente ronda en la disciplina de tiro olímpico, modalidad rifle 10metros, al terminar en el puesto 7 y 24, respectivamente.

Mientras que Marina Pérez (292 puntos) y Diana Durango (291), se ubicaron en el primer y segundo lugar, respectivamente, dentro de pistola 25 metros, modalidad precisión. Mañana disputarán la fase con tiro rápido, decidiendo así el pase a la final. (BGV)

Fuente: Secretaria del Deporte