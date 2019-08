La Contraloría General del Estado hizo observaciones al proyecto más caro de la ciudad

Un informe definitivo de Contaloría, publicado en su página web, hace 12 observaciones a los dos últimos años del proyecto de movilidad y señala que no se justificaron correctamente fondos públicos entregados a las empresas por sueldos, obras que no se requerían y trabajos contratados previamente.

Son 12 las observaciones citadas en un informe definitivo de Contraloría, publicado en su página web, sobre los dos últimos años de construcción del Proyecto Tranvía. El examen especial detectó pagos sin las debidas justificaciones por alrededor de 3’500.000 de dólares, además de retrasos, falta de estudios y cobros por anticipado de las contratistas.

El informe fue firmado el 27 de julio por el equipo auditor de la Contraloría General del Estado en el Azuay, luego de recibir los descargos de las partes involucradas, entre ellas funcionarios de la anterior administración municipal y representantes de las contratistas del proyecto.

El informe pasará a la dirección de responsabilidades de la Contraloría que tendrá a cargo imponer las sanciones administrativas civiles o penales que considere necesarias por los hallazgos del equipo auditor.

Pagos

El Municipio suscribió en abril del 2018 un contrato complementario de fiscalización, pero según Contraloría dicho acuerdo incluía pagos por obras que se contemplaban en un contrato anterior y que la contratista Artelia debía cumplir sin cobrar un monto adicional.

“Al aceptar servicios realizados por la consultora sin prever que eran obligaciones contractuales, ocasionaron la erogación sin justificación de 663.928,84 euros”, señala el examen.

En ese mismo contrato complementario se aprobó un incremento de sueldos de los técnicos de la empresa, que tuvo que pagar el Municipio por un monto de 7.763 euros por mes. Los sueldos de los técnicos crecieron en hasta 2.500 dólares mensuales, lo que según Contraloría no estaba debidamente justificado.

También se duplicaron costos indirectos de la empresa. “Al suscribir el contrato complementario sin corregir la repetición de los costos indirectos, se reconocieron valores duplicados por 937.829,19 euros” dice el informe.

Artelia no es la única empresa a la que se le pagó sin que la Contraloría haya determinado una debida justificación. El consorcio CITA recibió, tras un acuerdo de mediación en la Procuraduría, 8’733 216,45 en base a un cuadro de gastos que, según la Contraloría, fue utilizado de forma incorrecta.

El pago corresponde al tiempo en el que CITA estuvo en Cuenca sin poder cumplir a cabalidad sus trabajos por los retrasos en la obra civil en ese entonces a cargo de CCRC. La mayoría de los montos cancelados se destinaron a sueldos, esto es unos 5’730.000 dólares por salarios que rebasaban los 13.000 dólares mensuales por empleado.

La Contraloría analizó los valores expuestos en la oferta de CITA al inicio de la obra, en un contrato que no estaba sujeto a incrementos, y determinó que tras la mediación el Municipio terminó pagando por un error de cálculo 1’687.420,78 dólares más de lo que realmente debía.

Otra empresa que recibió dineros por sobre lo calculado por la Contraloría es el Consorcio Espinoza, que se adjudicó contratos durante la emergencia del tranvía.

Según el ente de control, a dicha empresa se le canceló una planilla, a pesar de la negativa de fiscalización de hacerlo por no contar con los debidos sustentos, por un monto de 3’046.969,92 dólares.

Tras la verificación de los trabajos efectuados por el Consorcio Espinoza, la Contraloría detectó que estaban justificados únicamente 1’023.068,25 dólares y los 2’023.901,67 dólares restantes “obedecen a trabajos ejecutados sin las debidas autorizaciones, fuera de los sitios definidos, (construidos) previo a la suscripción del contrato, sin los debidos respaldos de precios o cantidades, sin certificados de calidad, sin anexos de cálculo; y otros, que no se requerían en el proyecto, que no cumplían las especificaciones técnicas, que eran parte de las obligaciones contractuales, duplicados, o que no cuentan con los productos correspondientes”. El equipo auditor determinó que hubo un pago en más por 191.246,68 dólares.

En resumen, los 663.928,84 euros del contrato complementario de Artelia, 7.763 en sueldos y 937.829,19 en valores duplicados, suman 1’609.521 euros; mientras el error en la mediación por 1’687.420,78 dólares y el pago en más por el contrato de emergencia por 191.246,68, suman 1’878.667 dólares. Los montos sumados en euros y dólares dejan cerca de 3’500.000 dólares en pagos observados.

En la contestación a la Contraloría, Artelia señaló que las observaciones se deben a errores de buena fe en los cálculos, igual argumento de las otras empresas analizadas.

Observaciones

A más de los pagos en los que la Contraloría no encontró respaldo, el equipo auditor hizo observaciones a los retrasos en las obras, falta de estudios definitivos y ausencia de información relevante.

Se señala que se contrató la culminación de trabajos sin estudios definitivos, que hubo falta de control de la fiscalización para el pago de uno de los contratos de emergencia, que además tuvieron varios retrasos por hasta 397 días.

El informe indica que no se publicó la información relevante de uno de los procesos contractuales en el portal de compras públicas y que la definición de los hitos de pago de contratos de emergencia permitió el desembolso por trabajos no concluidos.

Añade que hubo retraso en la ejecución de los trabajos para la culminación de la construcción del patio taller, preparación de la plataforma viaria e implementación de sistemas tecnológicos, que además, fue contratada sin planos y estudios definitivos. (I)

13.000

dólares alcanzaban los salarios para los técnicos de las contratistas.

1’6

millones de dólares se pagó de más por una mediación con una contratista.

Funcionarios se defienden de las observaciones de Contraloría

Tras la lectura del borrador del informe preliminar en la Contraloría General del Estado, el exdirector del tranvía, Jaime Guzmán, indicó que las valoraciones hechas por la Contraloría no toman en cuenta el “estado de caos y emergencia total” en el que se encontraba la ciudad por las obras inconclusas del tranvía.

“Las decisiones que tomamos las tomamos con la finalidad de rescatar a la ciudad, pudimos haber tenido errores pero no en la magnitud que muestra el informe, que no ha sido objetivo” indicó.

Las posibles sanciones pueden ser impugnadas ante un juez contencioso administrativo. (I)

Convenio. Se suscribió un convenio de pago para cancelar a la fiscalización de un contrato por trabajos previamente comprometidos.

Sueldos. Se suscribió un contrato complementario fuera del plazo contractual, modificando la remuneración mensual de los técnicos.

Costos. Reconocimiento de gastos duplicados como parte de los costos indirectos con la consultora responsable de la gerencia y fiscalización.

Información. Según la Contraloría no se publicó la información relevante de uno de los procesos para la construcción del tranvía.

Pagos. La definición de los hitos de pago de un contrato de emergencia permitió el desembolso de dinero por trabajos no concluidos.

Demoras. Retraso en la ejecución de los trabajos en la culminación de la construcción del patio taller y preparación de la plataforma tranviaria.

Estudios. Se contrató la culminación de los trabajos del sistema tranviario sin estudios definitivos aprobados para la construcción de la obra.

Control. Hubo falta de control de la fiscalización y documentos habilitantes para el trámite de pago de un contrato de emergencia.

Planos. Se realizaron trabajos para la culminación de la construcción del patio taller sin planos y estudios definitivos con aprobación previa.

Retrasos. Se presentaron demoras en la entrega de obras de los contratos de emergencia del Proyecto Tranvía por más de 300 días.

Mediación. Se reconocieron impactos económicos a través de una mediación, que no fueron debidamente calculados.

Cancelación. Se canceló la planilla de liquidación de un contrato de emergencia a pesar de la negativa de fiscalización por no contar con sustento.