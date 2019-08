Rueda de Prensa: Uso de avión policial por parte de María Paula Romo e Iván Granda recae en abuso de poder (AUDIO)

Audio Rueda de Prensa



Fabricio Vela, Andrés Reliche, Andrés Mideros y Francisco Herrera Aráuz hablaron sobre la coyuntura nacional En el segmento Rueda de Prensa del programa el Poder de la Palabra , los periodistas Andrés Reliche, Andrés Mideros, Fabricio Vela y Francisco Herrera Aráuz, hablaron sobre las respuestas de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo e Iván Granda, Secretario Anticorrupción, por el uso de una aeronave policial.

Mideros explicó que en la coyuntura actual del Ecuador hay tres temas importantes: “el primero es de crisis económica, la segunda es de caos institucional y la tercera es la inmovilización social frente a eso. Hay que agitarnos e indignarnos de lo que está pasando”. Aseguró que este viaje en el aeropolicial solo formó parte de esta crisis institucional.

“Ahora la ciudadanía ya no cree en ninguna de las entidades del Estado. Simplemente hay una desconfianza en todo lo institucional y caemos en estos abusos. Porque detrás del uso de un avión estatal, que es un abuso de poder, hay una pérdida del concepto. Hay que entender esa diferencia entre lo público y privado”.

Recordó que lo público está al servicio de todos los ecuatorianos, “esto se utiliza únicamente cuando la Ley te lo faculta a hacer. Otro es lo privado que yo puedo hacer lo que quiera. Lo que vemos en este acto es que la autoridad publica se siente que es dueña o prioritaria de los bienes del Estado, que es lo que pagamos todos”. Recordó que hay protocolos para poder utilizar estas aeronaves.

Realiche indicó que este tema es grave. “Es el Secretario Anticorrupción el que caiga en estas ligerezas. Incluso de la Ministra de Gobierno habló sobre este tema y se negó a responder la pregunta de una persona. Es decir, estos funcionarios tratan con ligereza el tema o reducen todo al debate con el expresidente Rafael Correa. Lo que dijo Granda de Correa es peor”.

Por su parte, Francisco Herrera Aráuz habló sobre las respuestas entregadas por los funcionarios de Estado “dijo (Granda) que se fue a Casablanca en una aeronave estatal porque no tengo plata. Otra yo no soy Correa. Tres a manera de justificación de la Ministra María Paula Romo decir que su marido atosigado y perdió la cabeza. Esas no son respuestas de Estado. Así no debe responde un funcionario”.

Fabricio Vela por su parte, comentó que ante el hecho que ocurrió entre una periodista y la Ministra María Paula Romo comentó, “yo no estoy de acuerdo como la colega le formuló la pregunta. Hay formas y formas, yo tengo otra visión y se debe separar la opinión de la información. Al final no le hace una pregunta y termina lanzando la pregunta después”.

“Tú vas a una rueda de prensa y tú vas a preguntar y la autoridad está obligada a responder. Entonces mi punto es que probablemente esta colega, en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión expresa su opinión, pero no era el momento o el lugar”. Comentó que este tema del supuesto uso de aeronaves del Estado para desplazamientos particulares ha sido muy mal manejado.

“Yo he visto que un segmento de la opinión publica ha buscado restar importancia a este tema, mientras que otro piensa que esto pueda configurar el peculado. Esto es el uso de recursos públicos para fines particulares. Quienes defienden la explicación de la Ministra Roo y el Secretario Granda dicen que necesitan seguridad, eso no es cuestionado, pero creo que esa no es la discusión. Lo imponte es si se usó una aeronave del Estado para medios particulares y. si es así. hay o no peculado”. Vela comentó que sobre esto no se ha respondido desde el Estado. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato