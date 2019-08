Asambleísta Lourdes Cuesta: Vuelo de Ministra Romo y Secretario Granda fue entre Quito-Cuenca-Guayaquil-Salinas-Esmeraldas tipo "Cabify" (AUDIO)

Audio Asambleísta Cuesta afirma que el viaje entre la Ministra del Interior y el Secretario Anticorrupción realizó varias paradas previas como un “Cabify”



La semana entrante se presentará el pedido de juicio político contra la ministra María Paula Romo La asambleísta independiente, Lourdes Cuesta, participó de nuestro segmento "El Poder de la Palabra" y explicó las causales sobre las que basará el pedido de juicio político contra la ministra del Interior, María Paula Romo. La legisladora dice que el mal uso de bienes públicos se suma al incumplimiento de funciones que desencadenó la crisis de seguridad que se vive en el país.

El martes próximo se presentará la solicitud de juicio político contra la ministra del Interior, María Paula Romo, interpuesta por los legisladores Lourdes Cuesta y Roberto Gómez Bolaños. La primera interpelante explicó que el pedido de juicio se basa en el incumplimiento de funciones dada la crisis de seguridad que vive el país pero además se incorporara como causal el mal uso de bienes públicos.

“Llega a mi despacho información de un traslado, por motivos particulares, en vehículos del Estado a un balneario, precisamente Casa Blanca. Lo que hice fue trasladar la información al ente competente que es Contraloría General del Estado”.

A continuación este pedido de investigación se filtró y recorrió varias redes sociales, cancha en la que emitieron varios argumentos tanto la ministra Romo como el secretario Anticorrupción, Iván Granda, quien la acompañó en este viaje a Casa Blanca.

“Lo primero que se me acuso, en un tweet que pude ver de la Ministra, fue de mala fe, porque decía: “aquí hay mala fe de la señora Cuesta porque yo estuve el 2 de marzo en la visita del presidente Guaidó en la ciudad de Salinas”. Nadie hacía referencia al 2 de marzo, el oficio decía claramente 3 y 4 de marzo, feriado de carnaval”, dijo.

El secretario Granda también se refirió al tema e intentó defenderse alegando que usaron el helicóptero-ambulancia de Aeropolicial porque no tenían plata (María Paula Romo e Iván Granda).

“El secretario Anticorrupción le invitan a una entrevista la semana anterior (…) en donde él mismo dice que efectivamente una vez terminado este evento oficial que tenían en la ciudad de Salinas, se trasladaron, con sus hijos, al balneario de Casa Blanca. ¿Por qué en aeronaves oficiales? Porque no tenemos plata, no somos Correa (…) Cuantos ecuatorianos no pueden llevar a sus hijos de vacaciones porque no tienen plata y acá nos dicen, sueltos de huesos, no tengo plata, no soy Correa, utilizo bienes estatales”, comenta la asambleísta Cuesta.

En este afán de justificar su viaje en la nave de la policía, ambos funcionarios alegan el nivel de riesgo que poseen por ocupar cargos relacionados con la seguridad y el combate a la corrupción. Entre los argumentos llamó la atención el de Iván Granda quien dijo que la Policía Nacional recomendó no realizar el viaje vía terrestre porque no podrían garantizar su integridad.

“Imagínese lo que es que la Policía no puede garantizar la seguridad de su máxima autoridad, de su jefa directa. ¿En qué manos estamos los otros ciudadanos?”, pregunta la asambleísta.

En este viaje también acompañaron los hijos del Secretario Anticorrupción, sin embargo, sus nombres no constan en la bitácora del vuelo. La ministra Romo ha dicho que no se incluyeron las identidades por temas de seguridad. Situación anómala, dice Cuesta, que podría dar pauta para el cometimiento de algunas irregularidades.

“Si un funcionario que tiene acceso a estas aeronaves, puede pedirle al piloto o a quien lleva la bitácora que oculte nombres, me lleva a pensar que el día de mañana cualquier funcionario con acceso a estas aeronaves puede sacar un delincuente del país diciendo no ponga el nombre”.

En la bitácora del vuelo a Casa Blanca se registra no solo uno sino varios viajes posteriores al realizado a Esmeraldas. Tampoco se conoce si el helicóptero aterrizó en el Club Casa Blanca, solo se habla de un sobrevuelo por la zona. ¿Pero cuál fue la trayectoria de la aeronave? La asambleísta Lourdes Cuesta amplía los detalles del recorrido aéreo.

“Si se revisa esa bitácora del piloto se ve que esta aeronave ambulancia sale de Quito, va a la ciudad de Cuenca, al parecer a recoger pasajeros cuencanos, de Cuenca va a Guayaquil, de Guayaquil va a Salinas, como un Cabify. Si era un evento oficial en la ciudad de Salinas, debía ir del lugar de origen de los señores funcionarios a Salinas”.

No obstante, la causal principal para llevar a Romo a juicio político es el tema de seguridad.

“El juicio político que estamos planteando, que ya tenemos las firmas necesarias para presentarlo, va primero por el incumplimiento de funciones por parte de la señora Ministra. Todos conocemos que estamos viviendo una crisis tremenda de seguridad en el país, arranquemos por la crisis carcelaria”, afirma.

Y a estas causales se suma la de mal uso de bienes públicos que podría ampliarse por la Contraloría e investigarse un presunto delito de peculado.

Finalmente la asambleísta afirma que la información del vuelo a Casa Blanca no fue proporcionada pos su el legislador José Serrano, como se ha dicho en algunos medios de comunicación y redes sociales.

“No va por ese lado, ahí está mal la fuente. No fue por el lado de él pero han tratado de decir que me dio información el asambleísta Serrano, incluso han dicho que me ha dado información gente de adentro del gobierno con las cuales no tengo ningún contacto”.

FUENTE: Ecuador Inemdiato