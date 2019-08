CENTRO (Santo Domingo) Recargas serán trimestrales

Siete meses después de que el precio de la gasolina extra se incrementara de 1,48 a 1,85 dólares

Siete meses después de que el precio de la gasolina extra se incrementara de 1,48 a 1,85 dólares, las tarjetas con las que los taxistas podrán adquirir el combustible al costo anterior, como medida de compensación por el alza, llegaron a Santo Domingo.

Son 1.635 tarjetas que están recargadas con los 37 centavos de diferencia por galón que han sido asumidos por los taxistas desde el 26 de diciembre del 2018.

Santo Domingo se convierte en la tercera ciudad en hacerse efectivo el compromiso gubernamental, luego de Cuenca y Riobamba.

Las tarjetas se entregarán en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), según un cronograma previsto por las operadoras filiales a la Unión Provincial de Transporte en Taxis de Santo Domingo de los Tsáchilas (Unitaxis), Unión de Compañías de Taxis (Ucotax) y los vehículos amarillos con franja negra (ejecutivos).

Los agremiados deberán llevar la matrícula del vehículo y la cédula de identidad para que la ANT entregue el documento. El trámite es personal, indicó Fausto Mera, presidente de Unitaxis. Se espera que 100 taxistas reciban cada día la tarjeta.

Cada tres meses. La entrega simbólica de la compensación se desarrolló ayer en la gasolinera de Unitaxis.

Julio Chango fue el primero en recibir simbólicamente el documento. El hombre es dirigente de la cooperativa Ruta de los Colorados y dijo que este es el resultado de la”lucha de todos los compañeros”.

Las tarjetas están cargadas con diferentes montos que varían según el consumo de gasolina que cada taxista facturó con el número de cédula del dueño y la placa del vehículo.

Mera afirmó que quienes no estén al día con sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI), o tengan la licencia caducada, no podrán recibir la compensación hasta que no solucionen sus inconvenientes.

El documento está recargado con los valores de los últimos cinco días de diciembre del 2018 y los tres primeros meses de este año, puntualizó Mario Pazmiño, presidente de la Unión de Compañías de Taxis (Ucotax).

“Las recargas serán trimestrales. Las tarjetas llegan con el valor acumulado de tres meses, que deberán ser consumidos en combustible a través del datafast. Como taxistas queremos que sea mes consumido, mes pagado, pero no fue posible. El Gobierno ha pagado de acuerdo al consumo”, explicó el dirigente.

Al acto de ayer asistió Iván Carvallo, viceministro de Gestión del Transporte, quien aclaró que la entrega de las recargas por parte del Estado será temporal.

“Son los municipios los que tienen la competencia del taxismo en cada cantón, por eso la tarifa (costo de las carreras) debe ser revisada. Hay municipios en los que en 12 años la tarifa no ha sido revisada”, sostuvo.

En el caso de Santo Domingo, en diciembre del 2014 el Concejo Municipal aprobó nuevos costos de las carreras en taxis.