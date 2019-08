Se suspende indefinidamente el debate del Código Orgánico de Salud

El COS lleva 7 años en discusión y el legislativo no lográ aprobar el texto final por falta de quórum Este jueves 1 de agosto de 2019, se tenía previsto la discusión del Código Orgánico de Salud (COS) en el Pleno de la Asamblea, que debate temas como el aborto por violación, el uso de cannabis terapéutico, entre otros. Sin embargo, la sesión se suspendió indefinidamente por la inasistencia de algunos legisladores.

El debate estaba predicho para las 10:00 de la mañana, luego se pospuso para las 12:30 y, al final se canceló definitivamente la sesión, dando paso a la discusión del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Los temas de mayor atención pública del Código se enfocan en el aborto como emergencia obstétrica, actualización del listado de enfermedades catastróficas, uso terapéutico de cannabis, reformas de medicina prepagada, actualización de la lista de enfermedades catastróficas, entre otros.

El COS lleva alrededor de siete años en debate. En el 2012 comenzó el tratamiento de 405 artículos, 22 disposiciones generales, 26 transitorias, 18 reformatorias y 8 derogatorias. La falta de quorum en el Pleno, ha hecho que el debate se alargue, por lo que varios asambleístas mostraron su descontento.

Wilma Andrade, asambleísta de la Izquierda Democrática señaló que debería existir firmeza y sanciones para los asambleístas faltantes. El legislador Henry Cucalón, indicó que “hoy día nos han convocado para debatir un COS suspendido, para debatir un COP, suspendido, ¿Por qué?, ¿Por un choque de ideas?, ¿Por un choque de idea? No, porque no hay quórum, después se preguntan porque la ciudadanía cada vez más desconfía del parlamento ecuatoriano”.

Ximena Peña, coordinadora de Alianza País (AP) mencionó que “estando aquí y no registrarse, me parece una irresponsabilidad y una bofetada a la gente que nos paga por estar aquí”. Mientras que el coordinador de la bancada del correísmo, Mauricio Proaño aseguró que “la mayoría parlamentaria no ha estado bien pegada, hoy demostró que tenían la mayoría para aprobar la forma de votación asignada”. De igual manera, la asambleísta Soledad Buendía dijo “que el presidente Litardo gobierne con su mayoría gobiernas y le de los votos”.

La forma de votación es una de los aspectos que el legislativo no tiene claro. El asambleísta Por SUMA, Sebastián Palacios mencionó que en un principio, se esperaba votar en tres cuerpos contenidos en el COS. Sin embargo, hoy se conoció que se podría realizar una sola votación, moción que varios legisladores no apoyan.

De igual manera, el asambleísta por SUMA aseguró que la noche de este 31 de julio de 2019 los funcionarios recibieron el texto final del Código que iba a ser sometido a votación. El legislador señaló que requiere de tiempo analizar los artículos, pues hay que garantizar el sistema de salud para los ecuatorianos.

Por otro lado, William Garzón, presidente de la Comisión de Salud señaló que no existe un escenario favorable para la votación. Sostiene que el problema está en “que hay bancadas en las que de los 18 integrantes, dos no están de acuerdo”.

(BCA)

Fuente: El Comercio / Ecuadorinmediato