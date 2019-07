Cynthia Viteri pone fecha límite para firma del convenio plan "Más Seguridad"

Municipalidad de Guayaquil ofrecería tecnología y personal humano La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, puso un plazo al Ministerio del Interior y al Gobierno Nacional, respecto a la firma del acuerdo plan "Más Seguridad". La fecha límite para colocar la rúbrica en el convenio sería el 5 de agosto de 2019. En días pasados la máxima autoridad del municipio de Guayaquil reprochó al Ministerio del Interior por todavía no dar su firma para que se ejecute este proyecto. Por su parte, la ministra Romo, respondió que su solicitud es que se respeten protocolos nacionales.

La Burgomaestre fue tajante al decir que los ciudadanos no merecen efectos negativos o mediocres, pues en los temas pertinentes a seguridad las acciones deberían ser rápidas, sin embargo el ministerio del Interior expresa su negativa al sustentar que la firma se daría si se ajustan sus peticiones.

“Le hemos ofrecido tecnología, personal humano, mayor tiempo de reacción, carros con GPS, atrapar con mayor rapidez a los delincuentes. Ellos han dicho no, queremos seguir haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora. Eso no funciona. Guayaquil no participará en esos términos”, fueron las declaraciones de la Alcaldesa.

La semana pasada Viteri dio conocer que la propuesta que se hizo fue que los métodos de seguridad del ECU 911 con los de la Corporación de Seguridad Ciudadana del Municipio, realicen en conjunto esta actividad para lograr disminuir los tiempos de reacción de los organismos de socorro.

Fuente: Confirmado.net/Ecuadorinmediato