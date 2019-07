German Rodas, nuevo coordinador de la autodenominada Comisión Anticorrupción (AUDIO)

Audio Julio 31 - Germán Rodas



Jorge Rodríguez seguirá en la comisión asegura su compañero En los micrófonos de Ecuadorinmediato mantuvimos una entrevista con el catedrático Germán Rodas quien manifestó que los miembros de la autodenominada Comisión Anticorrupción le solicitaron sea el coordinador de este organismo. El catedrático universitario considera que la actualidad que vive el país, fue la causa para que su compañero decida desvincularse de su nombramiento.

“En efecto Jorge Rodríguez, se excusó de formar parte de la comisión, lo hizo la semana pasada. Frente a esa circunstancia el FUT y otros mandantes, nos reunimos con él para decirle que no íbamos aceptar su excusa. Efectivamente en el tiempo está ocurriendo, que él va a seguir siendo parte de la Comisión Nacional Anticorrupción. Yo voy asumir la coordinación de dicha Comisión ha pedido fundamentalmente de sus miembros”, dijo Rodas con respecto a cuál sería su cargo en esta instancia.

El catedrático fue consultado, con respecto a si los motivos de la renuncia de Rodríguez no los dejaría marcados. A esto el miembro de la Comisión Anticorrupción respondió “no lo que creo que hizo Jorge y me parece bien hemos coincidido en varios elementos señalados en su comunicación. Con él mantuvimos una cordial reunión el día de ayer, no es contra la comisión, no tiene que ser en contra de algo que él mismo junto a otros ciudadanos instituimos en 2015. Es un punto de agobio frente a lo que ocurre en el país”.

Confirmó que existen 17 denuncias ante la Fiscalía, mismas que no han sido evacuadas, también una Asamblea que no es “capaz de legislar”. La justicia ordinaria no querían ir a evaluación los jueces porque no les interesaba, estos serían los motivos por los cuales se vería desaminado Jorge Rodríguez, según la apreciación del catedrático.

(MAOL)

Fuente: Ecuadorinmediato