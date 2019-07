Ministra Romo dice que argumentos del secretario Iván Granda, sobre viaje a Casa Blanca, fueron apresurados (VIDEO)

La funcionaria explicó que Granda perdió la paciencia por los cuestionamientos a su seguridad y la de sus hijos Como una respuesta "equivocada y apresurada" calificó la ministra del Interior, María Paula Romo, a las declaraciones emitidas por el secretario Anticorrupción, Iván Granda, luego de que se lo cuestionara sobre la utilización de la nave de aeropolicial para viajar a Casa Blanca. Romo dijo tener pruebas de amenazas en contra de la seguridad del Secretario Anticorrupción, argumento que justificaría su viaje en la unidad aérea de la Policía Nacional.

La ministra del Interior, María Paula Romo, calificó de apresuradas a las declaraciones emitidas por el secretario Anticorrupción, Iván Granda, donde al ser cuestionado sobre por qué no viajó particularmente a vacacionar en el Complejo Casa Blanca junto con Romo, él responde “porque no tenemos plata, nosotros no somos Correa”.

Al respecto Romo dijo que esa fue una “respuesta equivocada, respuesta apresurada, perdió la paciencia”, sin embargo, añadió que es entendible pues se está hablando sobre la seguridad no solamente del Secretario sino además de sus hijos.

Sobre este tema, la ministra justificó la decisión del viaje en la nave de aeropolicial por el riesgo que corren sus hijos del cual existen pruebas, aseguró. “Él no quiere mostrar en televisión los tweets de amenazas”.

El secretario Granda dijo que él y la ministra Romo son los dos funcionarios del Ejecutivo con más altos riesgos de seguridad y por ende no pueden movilizarse como particulares.

En cuanto a la posibilidad de viajar vía terrestre, Granda explicó que la Policía Nacional evaluó la situación y recomendó no hacerlo pues no podría garantizar la seguridad de ambos funcionarios.

(XB)

FUENTE: Twitter, Ecuador Inmediato