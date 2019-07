Importancia de presunción de inocencia y propuestas jurídicas para CPCCS, temas de debate en "Jurídicamente Inmediato" (AUDIO)

Audio Julio 31 - Jurídicamente Inmediato I

Julio 31 - Jurídicamente Inmediato II



Esto ante las declaraciones de la Presidenta de la Comisión de Fiscalización durante el juicio político en contra de cuatro consejeros del CPCCS Este miércoles en "Jurídicamente Inmediato", los juristas Salim Zaidán, Luis Ávila y Richard González hablaron sobre los temas más importantes de la palestra nacional. En la primera parte del programa los panelistas hablaron sobre la importancia que tiene la presunción de la inocencia en un Estado de Derecho, además compartieron sus propuestas jurídicas para resolver el conflicto que atraviesa el CPCCS.

Uno de los primeros temas de debate fue la presunción de inocencia, esto ante las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Johanna Cedeño, quien precisó que los miembros del CPCCS deben probar su inocencia. Zaidán recordó que una de las condiciones fundamentales del Estado de Derecho es el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia es “la piedra angular”.

El jurista precisó que quien tiene que probar la inocencia o culpabilidad de los procesados son los asambleístas interpelantes. “Pero quien tiene que probar es Fabricio Villamar, Jeanine Cruz y Raúl Tello”, los acusadores. Dijo que esta malversación de esta figura jurídica es preocupante, pues viene de la Presidenta de la Comisión, encargada de sustentar este juicio político.

Por su parte, Richard González comentó que si no se hace caso al debido proceso, habrá un juicio injusto y arbitrario. Sobre en qué medida pesa la declaración de Cedeño, Zaidán recordó que existen 10 artículos que regulan los juicios políticos, pero de una manera “muy superficial”, en donde se decide si se procede o se los archiva. “En este proceso no se cuida eso y también el hecho de que la Presidenta de la Comisión de la Fiscalización, no solamente que dijo eso, lo que dijo es algo más grave. Puso un ejemplo diciendo que la irresponsabilidad de los consejeros está dada, el incumplimiento es claro, es más o menos cuando un ladrón se robó un celular y lo devuelve”.

En el segundo bloque del programa, se cuestionó sobre qué hacer jurídicamente con el Consejo de Participación Ciudadana, Luis Ávila intervino y señaló que la propuesta de eliminar este organismo es antidemocrática. “Hubo un error en la transición, fue un suicidio permitir que se elijan los consejeros de participación, eso es entendible en el gobierno de Moreno”, agregó.

