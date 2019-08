Defensor del Pueblo: Ministro de Finanzas nos trata de "agitadores", Ministro de Trabajo no nos deja entrar a reuniones (AUDIO)

Audio Julio 31- Fredy Carrión



Comentó que esto ha ocurrido con autoridades el Ministerio de Finanzas o en las cárceles del país. El Defensor del Pueblo, Fredy Carrión, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre la situación de los jubilados, las cárceles del Ecuador y otros temas. Denunció que en algunos casos las propias entidades del Estado como ministerios no hayan permitido el ingreso a su institución. "Nos tildan de agitadores, lo que nosotros queremos es defender los derechos humanos".

“El tema de los jubilados en una situación que duele como ser humano. Lo menos que quisiéramos es que en nuestros días de mayores tengamos las condiciones mínimas y dignas, con condiciones de vida adecuadas. Esa es una aspiración de todos, sobe todo ver que están tranquilo los maestros jubilados”.

Explicó que duele ver como los jubilados por poco y están “suplicando” que se les pague sus pensiones. “No es que están pidiendo algún beneficio o algo fuera de la ley, ellos solo demandan sus derechos después de haber entregado sus vidas al Estado. Que hasta ahora no haya podido un Gobierno Nacional estas quejas es un fracaso como Gobierno Nacional”.

“La Defensoría del Pueblo ha estado cerca desde un inicio e inclusive tratando de evitar la huelga de hambre, porque es una medida drástica. Esto porque es gente que tiene varias enfermedades, algunas catastróficas, que no pueden darse el lujo de tomar este tipo de medidas. Estas son situaciones muy lamentables”.

Carrión denunció que varias entidades y funcionarios públicos no les permiten el ingreso, “algunas autoridades públicas no nos permiten el ingreso, eso hay que denunciarlo. Es como si no verán que somos agitadores. Por ejemplo, el propio Ministro de Finanzas, Richard Martínez, nos reclamó en la propia audiencia que tuvimos en la Comisión de Participación Ciudadanas, de que nosotros agitamos”.

Carrión cuestionó estas cosas, “nosotros no agitamos nada, lo que buscamos es llegar a soluciones y que se respeten los derechos de la ciudadanía. Lo que estamos exigiendo es que se cumplan estas obligaciones. En algunos procesos de negociación el Ministerio del Trabajo no nos permitió la entrada y nos dijeron que nosotros no teníamos porque estar ahí”.

Explicó que ante eso se hizo las denuncias respectivas, “uno trata de estar presente, pero ante un guardia que no nos deja el ingreso, no podemos entrar esa vez. Lo que sí hicimos fue quejarnos contra el Ministro, pero hemos tenido ese tipo de problemas”. Aseguró que estas acciones también han ocurrido en el tema de las cárceles.

“No nos dejaron ingresar a los Centros de Rehabilitación Social en Guayas y Azuay. Inclusive llegaron a niveles que en el caso de Azuay permitió el ingreso de la prensa y familiares, en cambio, la Defensoría del Pueblo tuvo que esperar tres horas hasta ser atendida. Esto es absurdo, esta institución es la referente de ejercer los derechos humanos”.

Carrión recordó que es obligación de las cárceles permitir el ingreso de la Defensoría del Pueblo. “Lo mismo paso en el tema de los jubilados en donde tuvo que exigir a las autoridades que la Defensoría tiene que estar presente”.

Sobre el juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana explicó que es un tema delicado a nivel político. “Hay varias aristas que podrían politizar el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Nosotros como entidad tenemos la misión de defender los derechos humanos cuando no se establece ningún mecanismo judicial o político”.

“Nuestra intención siempre será ser objetivos en la defensa de los derechos”. Carrión explicó que la institución respeta sus niveles de competencia”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato