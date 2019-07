Cineasta Ana Valentino: Guerra judicial en Latinoamérica, la estrategia imperialista de EEUU (AUDIO)

Ana Valentino: "son distintas técnicas de guerras híbridas, guerras no cinéticas, pero realmente el imperialismo está poniendo al continente en guerra". La mañana de este martes 30 de julio de 2019, las cabinas de Ecuadorinmediato recibieron la visita de Ana Valentino, productora del documental "Lawfare in the backyard", guerra judicial en Latinoamérica. Investigación promovida desde la Cooperativa "Nuestra América", en conjunto con el Comité argentino de solidaridad con el expresidente de Brasil, Lula Da Silva.