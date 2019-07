Eurodiputados denuncian irrespeto a derechos del exvicepresidente Jorge Glas: "Está en prisión sin ninguna prueba" (AUDIO)

Audio Julio 30 - Eurodiputados



"Me pareció tremendo que una persona que lleva prácticamente dos años sin pruebas este en una cárcel en donde le pueden matar en cualquier momento", comentaron En Ecuadorinmediato contamos con la presencia de los eurodiputados María Teresa Mola Sáenz y Manuel Pineda Marín, quienes vinieron al país para corroborar la situación del exvicepresidente de la República, Jorge Glas. Según manifestaron se encontraron con un hombre con ganas de conversar y no de su situación. Sin embargo, los diplomáticos mostraron su preocupación y alertaron un irrespeto a los derechos humanos.

“Jorge Glas, yo creo que estaba más entero que nosotros. Nosotros nos quedamos muy impresionados cuando llegamos porque había mucho movimiento en la cárcel, significaba que podía pasar cualquier cosa. Cuando llegamos a la celda donde está recluido 23 horas al día, pues nos encontramos a una persona muy entera con muchas ganas de charlar no de su situación, sino de todo a mí realmente me impresiono mucho lo entero que estaba, lo seguro que él se sentía de sí mismo. Por otro lado, me pareció tremendo que una persona que lleva prácticamente dos años sin pruebas este en una cárcel en donde le pueden matar en cualquier momento”, dijo la eurodiputada

En la entrevista se le preguntó cuál fue el motivo de su visita. El eurodiputado Pineda sostuvo “vinimos en primer lugar para trasladarle nuestro apoyo, nuestra solidaridad incluso nuestro cariño al vicepresidente electo por el pueblo. Vicepresidente que está en prisión sin ninguna prueba en contra suya, más allá de una delación interesada, premiada por actos de un representante de ODEBRECHT, que si es un corrupto y un corruptor. Pero que además de los beneficios que va a gozar, gracias a ésta delación premiada no son una reducción de pena. Sino que no está siendo imputado ni acusado ha sido completamente eximido de cualquier tipo de responsabilidad”.

Por la situación que vive el país Pineda sostuvo: “El objetivo que tiene un gobierno de aniquilar a toda la oposición de izquierdas y que la está tratando de aniquilar no solo en el ámbito político, sino en el personal, por ejemplo, Jorge Glas está en prisión, a su mujer la han despedido del trabajo, a sus hijos les practicaban bullying en el colegio que se han tenido que trasladar a Guayaquil porque los chiquillos no podían soportar esto. El hermano también despedido, la hermana con la que tuve la oportunidad de reunirme recientemente, en Madrid, porque aquí no va a encontrar ni agua. Una persecución generalizada”.

“Tengo mucho contacto con la Revolución Ciudadana por mi trabajo, porque es una labor que en Bruselas recibo a mucha gente. Entre otros el presidente Rafael Correa está ahí tengo la suerte de poderle ver frecuentemente. Entonces este cerco mediático que se establece contra ecuador. Hace que mucha gente incluida nosotros no sepamos bien que está pasando aquí”, comentó Mola

(MAOL)

Fuente: Ecuadorinmediato