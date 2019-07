Jorge Calderón: "Santiago Cuesta le hace mal al gobierno, ¿cómo es posible que trate mal a un sector que trabaja?" (AUDIO)

Audio Julio 30 - Jorge Calderón



Gremio de taxistas asegura que existen contradicciones dentro del Gobierno, en el tema del funcionamiento de plataformas digitales para el servicio de transporte El dirigente de la Federación de Taxistas, Jorge Calderón, se refirió a los dos temas que preocupan al gremio amarillo. Por una parte, pidió al Gobierno Nacional impedir el funcionamiento de las plataformas digitales que ofrecen el servicio de transporte a los ciudadanos. Señaló que existe falta de voluntad política. Asimismo, sobre el anuncio realizado por el Municipio de Quito de extender el Pico y Placa a todo el día, incluyendo a taxistas, precisó que el alcalde Jorge Yunda debe conversar y pensar en una opción que no perjudique la economía de las cientos de familia que viven del taxismo. Sobre las declaraciones realizadas por el consejero del Gobierno, Santiago Cuesta, el entrevistado fue claro en comunicar su malestar. "Le hace mal Santiago Cuesta al gobierno, ¿cómo es posible que un consejero salga displicentemente a tratarle mal a un sector que trabaja?", se cuestionó.

A través de una entrevista con el programa “El Poder de la Palabra” de ecuadorinmediato.com/Radio, Calderón comentó que durante los últimos tiempos el gremio ha atravesado una serie de dificultades. Una de esas se generó en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial y en la Comisión de Justicia de Estructura del Estado. “En estas dos comisiones se están reformando leyes de transporte terrestre y en la primera, el Presidente pretende inventarse incrementar el artículo 57.1 donde daría un privilegio a las camionetas doble cabina para que sean urbanas, rurales”, comentó.

Para su punto de vista esto sería una situación grave, algo que calificó como “un canibalismo entre hermanos transportistas”. En la ley de Transporte Terrestre está determinado el permiso de operación de cada modalidad de transporte, las camionetas de doble cabina están únicamente aprobadas para transporte rural, para las comunidades. Calderón señaló que al colocar la palabra rural, podrán ingresar tranquilamente a las ciudades a realizar el servicio de taxi ruta.

“A competir con el taxi, con los urbanos, con el internacantonal, con el interparroquial. Le expresamos a la Comisión que lesgile con equidad sin prebendas y sin privilegios”, explicó el líder del gremio amarillo, quien exige transparencia por parte de los asambleístas.

Por otro lado, sobre su punto de vista en el tema de las plataformas que brindan el servicio de transporte a las personas, el entrevistado dijo que las empresas como uber y Cabify vienen de otros países y que se han caracterizado por hacer daño a los taxistas de todas las ciudades y de todos los continentes. “En Ecuador no es la excepción, lo único que tienen las transnacionales es un aplicativo que a través de la nube del espacio se bajan para dar la señal y realizar el traslado de personas o servicios de taxi en autos particulares. No son personas jurídicas, no cuentan con un título, no cuentan con un permiso de operación, no tributan, no pagan impuestos”.

Calderón expresó que todo lo que se produce en Ecuador, en autos particulares, en el servicio de taxis se van a paraísos fiscales. Con la operación de estas aplicaciones un aproximado de 80 mil familias se estarían viendo perjudicadas.

En lo que se refiere a la cantidad de usuarios que hoy en día utilizan el taxi amarillo para transportarse dentro de las ciudades, Calderón indicó que se aproximadamente se realizan cinco millones de carreras diarias. Sin embargo, al ser cuestionado sobre las quejas por el mal servicio que algunos taxistas dan a los usuarios, sostuvo que los miembros de la federación se han capacitado desde hace tres años.

Calderón insistió en que dentro del Gobierno nacional existe una contradicción. “Le hace mal Santiago Cuesta al gobierno, cómo es posible que un consejero salga displicentemente a tratarle mal a un sector que trabaja, que tiene dignidad y los que somos dirigente hemos sido electos por miles y miles de señores taxistas y choferes profesionales de las 24 provincias del país. ¿Y el señor Cuesta por quién fue elegido?, sale el señor ministro de Telecomunicaciones y el señor Roldán, los tres no dicen la verdad”.

En el tema del espectro, el representante de los taxistas expresó que la Arcotel podría obstruir la señal a las transnacionales. “Es decir que sí puede el Estado poder controlar y defender a los señores taxistas, falta eficacia y voluntad de ciertas autoridades del Gobierno Nacional”, añadió Calderón.

“Las transnacionales son personas naturales, no son choferes profesionales, no tienen permiso de operación, están al margen de la ley, lo que nosotros queremos competir en tecnología, calidad y en la mejora del servicio es con ciudadanos que estén autorizados por la autoridad correspondiente a ejercer la labor de transportistas”, subrayó.

Sobre el pronunciamiento realizado en esta semana por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, de extender el Pico y Placa durante todo el día, a partir de septiembre de 2019, incluyendo motocicletas y taxistas. Esto con el argumento del inicio de un mantenimiento general de las calles y vías de la capital. Calderón pidió al Burgomaestre dialogar con los dirigentes de este gremio, pues se debe tomar en cuenta que el taxismo es el único ingreso económico.

“Está bien, le aplaudimos y le respaldamos, pero también sea sensible, busquemos un mecanismo adecuado para que todos juntos apoyemos la repavimentación de las calles de Quito”, dijo. Una de las soluciones sería que se les permita trabajar únicamente en hora pico. “Es el mecanismo más idóneo, aplicable y adecuado”. Pidió al Municipio de Quito apoyar a los taxis legales y retirar de las calles a los autos fantasmas, que no tienen permisos.

Fuente: ecuadorinmediato.com/Radio