Prefecto de Azuay solicita a Corte Constitucional aprobación de pregunta para Consulta Popular contra minería

Yaku Pérez asegura que confía en la decisión de la población que está en contra de la actividad extractivista. La mañana de este martes 30 de julio de 2019, el Prefecto del Azuay, Yaku Pérez y una decena de sus simpatizantes llegaron hasta la Corte Constitucional para entregar el pedido de Consulta Popular en contra de la minería metálica. La semana pasada en la sesión del Concejo Cantonal de la provincia, se puso a votación la aprobación del referéndum.

Sin embargo, el Prefecto acudió a la Corte con el fin de pedir el dictamen previo sobre la constitucionalidad de una pregunta para la Consulta Popular. ¿Está de acuerdo con la prohibición sin excepción de minería metálica en: fuentes de agua, páramos, humedales, bosque y en todas las zonas de recarga y regulación hídrica en Azuay?

Con banderas azules, pitos, tambores y cánticos los simpatizantes del Prefecto celebraban la iniciativa en contra de la minería metálica. A través de su cuenta de Twitter, Pérez informó la solicitud entregada en la Corte. Además mencionó que lo ocurrido en la Consulta de Girón, cuando la gente voto en contra de esta actividad, no es coincidencia. “La población le dijo NO y mil veces NO a la minería extractivista” señaló el funcionario.

El pasado miércoles 24 de julio en la votación de concejeros, Yaku Pérez no obtuvo el apoyo con la mayoría mínima legal de la Cámara Provincial, pues para la aprobación de este proceso se necesitarían 12 votos de los 15 concejales.

(BCA)

Fuente: Twitter / Ecuadorinmediato.