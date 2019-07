"Correístas y socialcristianos" no permiten funcionamiento de Comisión de Gobiernos Autónomos, denuncia asambleísta Héctor Yépez (AUDIO)

Audio Julio 29 - Héctor Yépez



Alianza con Morenistas era un daño menor para nombrar autoridades de la Asamblea explicó el legislador El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Héctor Yépez, para los micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre el porqué no funcionan las comisiones creadas en la Asamblea Nacional. El asambleísta aclaró que se ha trabajado, no solo por sesiones, ya que hay legisladores que no han asistido, en el caso de su comisión la razón sería que correístas y socialcristianos están opuestos a su mandato.