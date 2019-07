Ecuador firmó acuerdo por USD$ 45 millones con ONG estadounidense

Proyectos de cooperación planificados se enfocarán en educación, primera infancia, ciudadanía activa, salud sexual y salud reproductiva El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana suscribió hoy un Convenio Básico de Funcionamiento con la Organización No Gubernamental estadounidense Plan Internacional, Inc., que contribuirá al país con un importante aporte de más de 45 millones de dólares en proyectos de cooperación financiera no reembolsable y técnica.