Jorge Yunda dice que no es "correísta", sino "nacionalista".

El alcalde asegura que no debe rendir cuentas a ningún partido político, ni grupo de poder. Este domingo 28 de julio de 2019, el Alcalde Jorge Yunda fue invitado al programa televisivo de Carlos Roja, Políticamente Correcto, para tratar temas de los dos meses de gestión que lleva el burgomaestre en la administración del Municipio. Allí aseguro que él no es "correista", sino "nacionalista".

“¿Usted es correísta?” Le preguntó Carlos Ocho al Alcalde. A lo que Yunda le respondió “yo soy nacionalista, porque soy hincha del Club Deportivo El Nacional”. Aseguró que es una persona de amplio pensamiento, pero que no tiene ningún líder, ni musical, ni político, ni deportivo.

El burgomaestre señaló que conjuntamente con todos y los movimientos políticos deben sacar adelante a la capital. Sin embargo, el periodista justificó su pregunta mencionando que funcionarios que trabajan en su administración eran correístas.

De inmediato, Yunda respondió que “tener que estigmatizar a las personas porque hayan hecho un trabajo en una o en otra administración, me parece de lo más injusto y discriminatorio”. Indicó que el Municipio de Quito está conformado por personal profesional, con títulos académicos, afín a las necesidades. El alcalde mencionó que en su gestión de no se otorgan cuotas políticas y que no se debe a ningún partido político o grupo de poder, sino que su deber es solamente con la ciudadanía.

Para finalizar el debate, Luz Elena Coloma, concejala Metropolitana por CREO, quien también fue invitada al programa, pidió la palabra y afirmó que “el debate correismo y anticorreismo es perverso para propia la ciudad”.

(BCA)

Fuente: Twitter / Ecuadorinmediato