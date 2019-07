Iván Granda admitió que viajó en aeronave estatal a balneario "Casa Blanca" porque "No tiene plata y no es como Correa"

El secretario se justifica que la Policía no les garantizaba su seguridad para viajar por vía terrestre En entrevista con el programa Veraz, el Secretario Anticorrupción del Gobierno Nacional, Iván Granda admitió el uso personal de una aeronave de la Policía, para viajar de Salinas al Club Casa Blanca en Atacames, con sus hijos y la ministra del interior, María Paula Romo, el pasado marzo del 2019

El funcionario asegura que asistieron a Salinas, por un acto ordenado por el Presidente Lenín Moreno. Mencionó que la ministra del interior y él son los dos funcionarios del gobierno con más alto riesgo de seguridad en el ejecutivo, por lo que argumento que tenían pocos efectivos en su equipo de seguridad y debieron trasladarse en el avión del Estado.

En el programa televisivo el periodista Carlos Vera, le cuestiona porque no rentaron una avioneta, a lo que el Secretario le responde “porque no tenemos plata, nosotros no somos Correa”. De igual manera, respondió que no viajaron por vía terrestre porque tenían 3 personas de seguridad y que la Policía no garantizaba su seguridad.

El pasado 13 de julio, la legisladora Lourdes Cuesta denuncio el uso indebido de bienes públicos, por parte de Iván Granda y María Paula Romo ante la Contraloría del Estado, a través de información que habría llegado de forma “reservada” al despacho de la funcionaria.

(BCA)

Fuente: Pichincha Universal / Ecuadorinmediato