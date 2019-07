USD 2.034 de sueldo para miembros del Comité Evaluador de los jueces de la Corte Nacional

La certificación presupuestaria emitida el 19 de julio de 2019, a nombre de Ramiro García Falconí señala el pago por “honorarios por contratos civiles de servicios”. Sin embargo, la aparición de un segundo documento establecería que el abogado García renunció a su salario como miembro evaluador.

“Colaboración cívica” indica Ramiro García a su participación en el proceso de evaluación. En el oficio dirigido a María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, emitido el 25 de julio de 2019, menciona su decisión de rechazar cualquier reconocimiento económico, durante el tiempo que dure el trabajo de la Comisión.

El Comité de evaluadores para la evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia fue conformado por 13 miembros y 8 suplentes, a través de un proceso de selección a cargo del Consejo de la Judicatura. Esta comisión se encargará de determinar y aplicar la metodología, instrumentos y criterios para el proceso de evaluación de la Corte Nacional.

Fuente: Twitter / Ecuadorinmediato

Los miembros de la Comisión de Evaluación de la @CorteNacional van a recibir un honorario mensual durante el tiempo que dure la Comisión. En mi caso (y de otros comisionados), he solicitado que no se me reconozca valor alguno por esta labor. pic.twitter.com/1UBoZajd5s